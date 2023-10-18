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外交部3性騷成案 記過處分、送監院
今年六月間，外交部性騷事件連環爆。針對駐菲律賓前代表徐佩勇、駐泰國前代表莊碩漢及黃姓外交官等三人，先前被控性騷擾案，外交部發言人劉永健昨天表示，三起案件經過外交部性騷擾委員會審議，均認定成案，已依規定記過處分，並函送監察院。
台灣六月掀起ＭｅＴｏｏ風暴，外交圈也被爆出，徐佩勇騷擾菲律賓籍女秘書、莊碩漢性騷女秘書，以及黃姓外交官傳送泳裝照給同事等性騷擾案件。外交部當時表示，受理疑似性騷擾案件將在兩個月內結案，確定是否為性騷擾案件。
外交部昨天舉行例行新聞說明會，劉永健表示，三案經外交部認定性擾擾成立，並依照「性騷擾防治申訴及調查處理要點規定」調查，予以記過處分，徐佩勇是記大過一次、黃姓外交官是記過一次；至於莊碩漢為政務人員，相關的處理結果已經送往監察院。
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