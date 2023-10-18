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馬英九籲美鼓勵兩岸和談 外交部批迎合陸

聯合報／ 記者鄭媁屈彥辰程遠述廖士鋒／台北報導
前總統馬英九。本報資料照片
前總統馬英九。本報資料照片

前總統馬英九正在訪美，昨天重返母校美國紐約大學（ＮＹＵ）發表演說。馬英九建議美國與國際社會應鼓勵兩岸和談，並敦促台灣執政者尋求與中國大陸回到共同政治基礎「九二共識」，避免台海戰爭。馬英九指出，這是為了避免美中走向更激烈對抗，影響整體世界秩序，目前最好的方式。

外交部則批評馬英九演說內容刻意迎合陸方立場，深感不解與高度遺憾。陸委會也回應，指蔡總統執政近八年來，從不讓中共取得對台使用武力的藉口；陸委會並向馬喊話，要求回應是否已接受「讓中華民國被矮化為中共所統治的地方政府」。

馬英九表示，美國應該扮演鼓勵兩岸對話、謀求和平的角色，「九二共識」是兩岸和平的護欄，明年一月產生的新任總統應反對台獨，接受「九二共識」，兩岸和平才有可能。

馬英九也嚴正表達，部分意圖把台積電當武器，意圖把台灣當戰場，讓台灣變成第二個烏克蘭，完全沒有考慮到台灣人民安危福祉的美國人士，以及以謠言代替事實，甚至介入台灣選舉的國會議員，台灣人都非常不歡迎，美國政府也應對此嚴正表態。

國民黨立委曾銘宗表示，美國、日本、德國一直想邀請台積電設廠，台積電是中華民國的護國神山，民進黨執政七年半來，讓台灣成為世界上最危險的地方，希望蔡政府不要把台積電送出去，採行相關措施把台積電留在台灣。

此外，美國人權基金會執行長哈佛森（Thor Halvorssen）日前拜會立法院時提到，過去來台時曾被馬政府下封口令，要求他演講時勿批評中共。行政院長陳建仁昨籲馬英九多聽聽哈佛森的感受，和他做最好的說明。馬英九基金會執行長蕭旭岑抨擊，陳建仁明知整件事是移花接木、黑白顛倒，還用含沙射影方式要嫁禍江東。

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