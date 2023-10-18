王鴻薇質疑：4.7億買不良快篩 恐流入市面

國民黨立委王鴻薇昨天舉行記者會，指中央流行疫情指揮中心因防疫需求緊急採購快篩試劑，花費新台幣四點七億元向廠商採購五百萬劑韓國快篩試劑，卻發現無法有效偵測病毒；原本要求廠商退款，竟疑似害怕廠商發布重大訊息讓事情曝光，居然打算同意換貨及交付尾款。她痛批衛福部簡直被廠商吃死死，事涉國人健康，卻一點擔當都沒有。

王鴻薇表示，中央疫情指揮中心去年緊急採購「專案」進口外國快篩試劑，其中嘉碩生醫電子股份有限公司獲得五百萬劑採購合約，加上備用品，總共在五月分三批交付五〇二萬五千劑韓國進口GenBody快篩試劑，合約金額四億七千五百萬元，同時還向森昌有限公司採購卅萬劑韓國GenBody快篩試劑，中央並先行支付嘉碩生醫四億二四六八萬元，約九成貨款。

王鴻薇說，衛福部同年八月執行新冠肺炎快篩試劑年度品質監測時，發現嘉碩生醫進口的三批快篩試劑無法有效偵測病毒，屬醫療器材管理法之「不良醫療器材」，立刻去函桃園市政府衛生局，要求處分嘉碩生醫執行回收作業，然回收疑似不完全；另一方面，森昌公司則是在今年六月廿一日回收，並提供出口報單，退運在案，只是恐怕已有部分快篩試劑流入市面。

王鴻薇指出，當衛福部要求廠商退款時，居然疑似因為害怕廠商發布重大訊息，會讓黑心快篩流入市面曝光，居然打算同意換貨及交付尾款。她痛批衛福部簡直被廠商吃得死死，事涉國人健康，卻一點擔當都沒有。

王鴻薇也質疑，到底韓國GenBody試劑先前是如何取得食藥署ＥＵＡ，並獲得專案輸入許可之後，卻未能通過品質監測？這中間有沒有失職？請衛福部統統向國人說明清楚。

疾管署：已要求退款換貨

疾病管制署發言人曾淑慧回應表示，一切按照契約內容行事，嘉碩共進口五○二萬劑，使用一三三萬劑，回收三六九萬劑，由各地衛生局回收處理，限期退回韓國原廠；因嘉碩重新進口等量試劑，食藥署邊境檢驗合格，疾管署將依契約及相關法令規定，完成換貨，這部分金額約三點五億元。其中，針對已使用約一三三萬劑，疾管署將比照工程會針對森昌公司的試劑調解建議（價額為○元），循法律途徑請嘉碩公司退還已支付款項約七七七二萬元。

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