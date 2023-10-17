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國民黨曾發起簽署「連戰認同卡」558萬簽署開票僅292萬

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
2000年總統大選，宋楚瑜連署成功脫黨參選，勢如破竹，於是國民黨想出了「連戰認同卡」反制宋楚瑜，盼把認同卡化成選票。圖／聯合報系資料照片
2000年總統大選，宋楚瑜連署成功脫黨參選，勢如破竹，於是國民黨想出了「連戰認同卡」反制宋楚瑜，盼把認同卡化成選票。圖／聯合報系資料照片

國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室提出以「開放式民主初選」的方式選出最強人選，並要求投票前要親簽「政黨輪替」理念認同卡，民眾黨則提出A、B民調方案，藍白合作談判陷入僵局。回顧國民黨前主席連戰2000年選總統時，國民黨就發起簽署「連戰認同卡」，共獲得558萬張支持，但開票結果，連戰僅獲292萬餘張選票。

2000年總統大選，宋楚瑜連署成功，脫黨參選，勢如破竹，於是國民黨想出了「連戰認同卡」反制宋楚瑜，盼把認同卡化成選票。國民黨在國內外都發起簽署活動，而且還有「配額」；當時不需要驗身分證，因此不少都是抄黨員名冊或是各社團會員通訊錄，短短45天就累積了558萬張。

當時，連戰、宋楚瑜、陳水扁3人角逐總統大選，但連戰最後獲得的選票，僅有認同卡簽數的一半多一點，也就是292逾萬票，輸給宋楚瑜的466逾萬張票，以及陳水扁的497萬多票。

民眾黨總統參選人柯文哲競選總幹事黃珊珊今天表示，要先拿著身分證到投票所先表達意願，甚至還要簽一個認同卡，這個在困難度上，「比連署總統還要困難」；她感謝國民黨在兩周內想到這個他們認為比較有效的辦法，但民眾黨認為可行度和可信度都是有高度存疑的方式，所以可行性非常低，「很謝謝金執行長他明知不可為而為之，也真的辛苦了」。

不過，柯文哲也曾在2018年尋求連任時試圖推出「柯P認同卡」，並列了16條柯文哲認同的政治價值，擴大選戰組織。但當時不少原本預計合作的參選人不想被貼上「柯家軍」的標籤，最後並未簽署。

國民黨 連戰 宋楚瑜

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