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台鐵購地逾一甲子未完成產權移轉 監院要政院盡速處理
監委施錦芳、林國明今天表示，台鐵局在民國48年間價購松漆公司土地資產，112年公告土現值總值約新台幣25億餘元，但逾一甲子仍未完成產權移轉登記，嚴重損及國家公產權益，要求行政院盡速依法妥處。
施錦芳、林國明今天透過新聞稿指出，台鐵局在民國48年間向，原「松山油漆廠股份有限公司」價購坐落台北市信義區松山高中旁的277地號土地，屬住宅區、商業區，面積約1430坪，112年公告土地現值總值約新台幣25億餘元。
監委表示，台鐵局在49年6月補行簽立「杜賣證書」，也就是買賣契約，載明「價款即日領收足訖」，且從48年底已接管及實質管理使用至今，卻放任松漆公司遲未善盡會同辦理土地所有權移轉登記，及繳納土地增值稅等義務，在松漆公司撤銷公司登記後也毫無積極作為。
監委指出，監察院曾在90年間及100年間二度調查及糾正，但這塊坐落台北市精華區的龐大土地資產，台鐵局長期來只能低度利用，甚至102年起已完全閒置，至今未能移轉登記為國有，遲遲無法有效利用，嚴重損及國家公產權益，確有違失。
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