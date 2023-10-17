衛福部採購4.7億韓國不良快篩 王鴻薇：已流入市面

立委王鴻薇今開記者會揭露，衛福部中央疫情指揮中心因防疫需求緊急採購快篩試劑，花費4.7億向嘉碩生醫採購並交付約502萬5000劑韓國GenBody快篩試劑、森昌簽約30萬劑，已流入市面，但後來衛福部食藥署新冠肺炎快篩試劑年度品質監測卻發現，試劑無法有效偵測病毒。衛福部疑似擔憂事件鬧大，居然打算同意換貨及交付尾款，使國庫損失4.7億元。

王鴻薇表示，去年，國內新冠肺炎疫情仍處於高峰，民眾買不到快篩試劑，市面價格飆漲，中央指揮中心緊急採購「專案」進口外國快篩試劑，其中嘉碩生醫電子股份有限公司獲得500萬劑採購合約，加上備用品，總共在5月分3批交付502萬5000劑韓國進口GenBody快篩試劑，合約金額4億7500萬元，同時還向森昌有限公司採購30萬劑韓國GenBody快篩試劑，中央並先行支付嘉碩生醫4億2648萬元，約9成貨款。

王鴻薇說，未料同年8月，衛福部執行新冠肺炎快篩試劑年度品質監測時，發現嘉碩生醫進口的3批快篩試劑，偵測極限值為5000至20000TCIDso/ml，與原廠保證之111T CIDso/ml相差180倍，無法有效偵測病毒，屬醫療器材管理法之「不良醫療器材」，立刻去函桃園市政府衛生局(嘉碩生醫設籍桃園市平鎮區)，要求處分嘉碩生醫執行回收作業，然回收疑似不完全，另一方面位於台北市的森昌公司則是經由台北市衛生局在今年6月21日回收，並提供出口報單，退運在案，只是恐怕已有部分快篩試劑流入市面。

王鴻薇指出，當衛福部要求廠商退款時，居然疑似因為害怕廠商發布重大訊息，會讓黑心快篩流入市面曝光，居然打算同意換貨及交付尾款，痛批衛福部簡直被廠商吃得死死，事涉國人健康卻一點擔當都沒有。

王鴻薇表示，今年3月，嘉碩生醫竟然要求對已回收的試劑進行換貨，但疾管署認為疫情趨緩，此時換貨，已無法達到「契約預期效用」，要求嘉碩生醫應退還先前支付的4.2億，因嘉碩生醫是台灣嘉碩科技股份有限公司的子公司，為上市櫃公司，若依衛福部要求退回4.2億貨款，需發布重大訊息，讓原本公文明文拒絕付款以及退換貨的衛福部，可能轉為同意嘉碩生醫退換貨，並給付尾款，國庫將因此損失4.7億元。

王鴻薇痛批，衛福部公文也明確說明「使用該產品恐致使用者無法及時確認染疫情形，有危害使用者人體健康之虞」等語，此事茲事體大，事涉國人健康問題，但衛福部居然因為害怕被政府被廠商威脅。

王鴻薇質疑，到底韓國GenBody試劑先前是如何取得食藥署EUA，並獲得專案輸入許可之後卻未能通過品質監測，不合格快篩試劑究竟流落何方?衛福部會不會支付嘉碩生醫近9成貨款，會不會接受退換貨？這中間有沒有失職？請衛福部通通向國人說明清楚。

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