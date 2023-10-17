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頭份義民廟參香遇苗栗城隍爺駐駕 侯友宜：天時與機緣

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
國民黨總統提名參選人侯友宜下午走訪苗栗縣頭份義民廟參香。記者胡蓬生／攝影
國民黨總統提名參選人侯友宜下午走訪苗栗縣頭份義民廟參香。記者胡蓬生／攝影

國民黨總統提名參選人侯友宜下午走訪苗栗縣義民廟、玉清宮等地參香，並到苗栗特色館與青農及陶藝工作者座談，在頭份義民廟參香時，適逢苗栗城隍爺遶境全縣抵義民廟駐駕，侯友宜強調他參選就是基於保家衛國和維護公平正義的理念，義民爺是忠義和保家衛國的精神象徵，他來參香又巧遇維護公平正義的城隍爺，是「天時機緣」彰顯他的目標，將全力以赴爭取勝選。

苗栗縣長鍾東錦在侯友宜到訪前受訪指出，這次總統大選，如果在野無法整合，將完全沒有機會，如柯文哲所言，團結在野力量不只是「藍白合」，還需要郭董的力量，因為在野力量即使團結都不一定能贏，尤其現在藍營支持者顯得特別焦慮，希望能推出最強人選與副總統賴清德PK，選出最適合台灣的領導人。

侯友宜下午先走訪頭份義民廟，立委徐志榮、下屆山線立委國民黨參選人邱鎮軍、副議長張淑芬等人及議員等地方人士陪同參香，侯友宜參香結束，適逢苗栗城隍爺相隔12年的全縣遶境陣頭隊伍抵達義民廟，侯友宜也恭迎聖駕，強調他參選最大目的就是保家衛國和維護社會公平正義，在義民廟和城隍爺相遇，也昭示他參選的理念，是天賜機緣。

下午侯友宜轉往公館鄉苗栗特色館，參觀園區內的苗栗陶瓷博物館，並與在地青農、陶藝工作者舉辦小型座談，針對青農提出縣內茶葉及假蜂蜜充斥等行銷問題，侯友宜強調他當選會要求農業部門關注解決問題，另外新北鶯歌是國內及國際陶瓷重鎮，侯友宜也強調會要求新北市府加強與苗栗合作，協助促苗栗形成陶瓷聚落，攜手帶動發展苗栗陶瓷產業發展。

國民黨總統提名參選人侯友宜下午走訪苗栗陶瓷博物館，並與青農、陶藝工作者合影。記者胡蓬生／攝影
國民黨總統提名參選人侯友宜下午走訪苗栗陶瓷博物館，並與青農、陶藝工作者合影。記者胡蓬生／攝影
國民黨總統提名參選人侯友宜下午走訪苗栗縣頭份義民廟參香，與支持者合影。記者胡蓬生／攝影
國民黨總統提名參選人侯友宜下午走訪苗栗縣頭份義民廟參香，與支持者合影。記者胡蓬生／攝影
國民黨總統提名參選人侯友宜下午走訪苗栗縣頭份義民廟參香，與支持者自拍合影。記者胡蓬生／攝影
國民黨總統提名參選人侯友宜下午走訪苗栗縣頭份義民廟參香，與支持者自拍合影。記者胡蓬生／攝影
國民黨總統提名參選人侯友宜下午走訪苗栗陶瓷博物館。記者胡蓬生／攝影
國民黨總統提名參選人侯友宜下午走訪苗栗陶瓷博物館。記者胡蓬生／攝影

2024選舉 2024總統選舉 侯友宜

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