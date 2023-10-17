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台積電不考慮進駐龍潭 蘇貞昌酸「選對人很重要」
台積電今證實不再考慮在桃園龍潭進駐，引發各界關注。行政院前院長蘇貞昌下午在台南舉行新書簽書會，上台時批評，地方政府首長應重視，狠酸「選對人很重要」。
蘇貞昌批，台積電設廠不論是各縣市都爭先搶後，就連國外都夾道歡迎。不過今聽到台積電不再考慮在龍潭設廠，他錯愕說「那是我宣布的耶」。
蘇貞昌說，就連築巢引鳳都做不到，本來好好的，現在地方政府無法配合得宜，讓大好機會流失。如果地方選對人，中央地方攜手合作，一定有好成果，好好的台積電，地方若重視，會做事就非常要緊。
蘇貞昌回過頭誇讚黃偉哲和陳其邁，是優秀的地方首長。他說地方首長如果有能力做事情，且認真做，地方才有希望。
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