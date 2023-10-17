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影／立委問業者為何不敢標示「美豬」？陳建仁答詢一時語塞
針對部份業者將美豬洗產地販售給下游廠商，已經在台15縣市中查出，立委呂玉玲質疑衛福部聯合稽查比不上民眾檢舉的速度，政府說要做萊劑檢測，但民眾都吃下肚了，還能檢測出來嗎？人民對食安非常恐慌。
行政院陳建仁對此答詢解釋，到昨天已經檢測了兩萬多件，但都沒有萊劑。呂玉玲追問陳建仁，為什麼業者都不願意標示美國豬肉？陳建仁停頓了幾秒鐘，一時語塞，還沒解釋清楚，立委直接說「就是我們開放萊豬進口」，大家擔心萊劑問題會沉澱在體內很久，業者怕美國豬肉會賣不出去，所以才要洗產地。
另外，呂玉玲也抨擊衛福部食安五環沒有做到，應該要查源頭要做好邊境管理。陳建仁對此表示，當初的稽查都是食藥署主動查到後才發動中央聯合稽查的。呂玉玲呼籲政府不要讓人民只能自救，一定要嚴查嚴辦，保障人民食的安全。
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