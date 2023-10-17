要求快放行中捷藍線 國民黨團：陳建仁放手吧

國民黨立法院黨團總召曾銘宗說，台中捷運藍線已被行政院卡了169天，請行政院速依交通部專業意見核定，不要再卡，請行政院長陳建仁放手吧。

國民黨團上午舉行記者會，台中市立委參選人黃健豪表示，行政院要求台中市政府講清楚，為何暴增633億元藍線預算，633億元是假議題，民國104年2月24日，當時台中市長林佳龍將中捷藍線提報交通部，建設經費高達1127億元，把徵收用地費拿掉，才減為900多億元。

黃健豪指出，胡志強擔任台中市長時，規畫中捷藍線從台中港起站到台中火車站，計畫延伸到太平區。林佳龍上任後，把沙鹿到台中港、台中火車站到太平等砍掉，經費仍需1000多億元。現在台中市政府送到行政院核定的中捷版本，是當初胡志強的版本，建設經費也是1000多億元，林佳龍版本是花更多的錢。

黃健豪說，行政院、交通部多次要求台中市府因應物價，估算所需經費，現卻質疑台中市政府，為何需要增加經費。

台中市立委參選人廖偉翔表示，台中市立委包括立法院副院長蔡其昌、民進黨立委張廖萬堅、林靜儀，不要忽略真相，一昧操弄謠言。蔡其昌難道不知道鋼材上漲80%嗎？中捷藍線審議在行政院躺了169天，國發會到現在還沒開會，反觀國發會83天審過高雄黃線，這算什麼。

台中市立委參選人林家興指出，執政黨炒作中捷林佳龍版本和胡志強版本的差異，胡志強版本是沿台灣大道走，盧秀燕改回胡志強版本，林佳龍硬要將藍線轉入沙鹿，導致必須大量徵收土地，不惜更動已經通過的可行性評估，讓藍線空轉四年，又把太平段取消。林佳龍未規畫正英站和坪頂站，現為了政治鬥爭，不惜說謊，把問題推給地方人士。台中市在國民黨執政期間，遞交了多次研究案，可行性評估，5次遭駁回。

曾銘宗表示，交通部長王國材公開否認卡中捷，也沒為有力人士遷站，設站不適轉乘才調整。王國材說法打臉賴清德。早在民國81年台灣省政府時代規畫的捷運路線，就是取台灣大道興建，為什麼當時的台中市長林佳龍要截直取彎，難道有什麼特定目的，林佳龍必須出來說清楚。

曾銘宗說，賴清德未搞清楚事實，抹黑中捷藍線的調整，經交通部打臉，請賴清德道歉。針對中捷藍線被行政院卡了169天，請行政院盡速依交通部專業意見核定，不要再卡中捷，請陳建仁放手。

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