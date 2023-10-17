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影／中捷「有力人士」是誰？藍委指賴清德散播假消息
民進黨總統參選人賴清德日前在一場造勢活動中表示，自己在擔任行政院長時，核定了台中捷運藍線綜合規畫案，但後來卻遭台中市長盧秀燕更改路線，改到有力人士住家附近。賴清德一番話掀起藍綠口水大戰，也讓外界好奇賴清德口中的「有力人力」是何許人物，國民黨立委洪孟階上午在立法院質詢行政院長陳建仁相關話題，並詢問「有力人力」是誰？
陳建仁沒有直接回應，卻表示當天他聽取交通部有關中捷的報告，在討論的過程中只有討論到站體移動的部分，但都是專業的評估，沒有特別提到什麼人。
陳建仁的答覆讓洪孟楷不滿意，同樣問題再問交通部長王國材。「副總統有沒有要求交通部去報告中捷藍線的問題？」王國材回答沒有，並表示交通部只有跟陳建仁院長報告過。洪孟楷說，賴清德副總統沒有聽取交通部的報告，居然在台中說「有力人士」去改變中捷的路線，不知是副總統自己做夢夢到，還是副總統在散播假消息？副總統是中華民國的備位元首，要資料應該沒有問題，但自己跑去地方跟人家講中捷問題，攪亂一池春水，怎麼會有一個副總統在散播不實的消息？
在洪孟楷的追問下，陳建仁最後表示「在他所聽到交通部的報告裡面，並沒有聽到所謂的有力人士」。
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