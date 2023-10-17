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三起性騷案調查結果出爐 外交部：均成案 已記過處分
有關駐菲律賓前代表徐佩勇、駐泰國前代表莊碩漢及黃姓外交官等三人，先前被控性騷擾案。外交部發言人劉永健今天表示，三起案件經過外交部性騷擾委員會審議，均認定成案，依照規定記過處分，函送監察院。
外交部上午舉行例行新聞說明會，劉永健說，三案經外交部認定性擾擾成立，依照性騷擾防治申訴及調查處理要點規定調查，予以記過處分，徐佩勇記大過一次、黃姓外交官記過一次；莊碩漢為政務人員，相關的處理結果已經送往監察院。
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