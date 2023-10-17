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交長未向賴清德報告中捷 藍委：賴夢到有力人士介入？

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
副總統、民進黨總統參選人賴清德日前表示，台中市長盧秀燕將中捷藍線路線站點，改到「有力人士」家附近，否則若按照台中市前市長長林佳龍的版本，進度不會落後。國民黨立委洪孟楷（右）今日質詢時，交通部長王國材（左）坦言，無向賴清德進行中捷藍線報告，僅向行政院長陳建仁報告，洪批賴是做夢夢到的，還是散播假消息？圖／取自立法院議事直播
副總統、民進黨總統參選人賴清德日前表示，台中市長盧秀燕將中捷藍線路線站點，改到「有力人士」家附近，否則若按照台中市前市長長林佳龍的版本，進度不會落後。國民黨立委洪孟楷（右）今日質詢時，交通部長王國材（左）坦言，無向賴清德進行中捷藍線報告，僅向行政院長陳建仁報告，洪批賴是做夢夢到的，還是散播假消息？圖／取自立法院議事直播

國民黨立委洪孟楷質詢交通部長王國材，民進黨總統參選人賴清德宣稱台中市長盧秀燕將中捷藍線路線站點，改到有力人士家附近。王國材說，他沒有向賴清德進行中捷藍線報告，僅向行政院長陳建仁報告。

洪孟楷批評賴清德是做夢夢到的，還是散播假消息，賴清德到台中講中捷有有力人士介入，才變更路線，賴有聽取交通部報告，當中有沒有講到有力人士。

陳建仁表示，中捷藍線從開始時候，這些站址確實有移動。洪孟楷說，王國材回應媒體時說是專業評估．沒有受外界干擾，沒有有力人士。陳建仁也認可這個說法。

洪孟楷問王國材，有沒有向賴清德報告中捷藍線？王國材說，沒有向賴清德報告，只有跟陳建仁報告。陳建仁表示，賴清德可能在不同場合聽到不同的訊息。

洪孟楷表示，賴清德今天是中華民國備位元首，賴清德要相關資料也可以，交通部沒有報告，賴清德就到地方講，攪亂一池春水，如果真的有違法，該辦就辦，陳建仁也講昨天聽取交通部報告，是沒有有力人士。陳建仁說，確實有些站址距離近，有些站址不是很合適，譬如沙鹿站，但沒有聽到這樣有力人士介入的報告。

賴清德 陳建仁 王國材

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