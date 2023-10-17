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藍委問吹哨者保護法何時有 陳建仁：無時間表

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
行政院長陳建仁率各部會首長今赴立法院會備詢，國民黨立委洪孟楷就吹哨者保護法立法情形詢問何時有時間表，陳建仁表示，要看各界審議結果，目前恐怕沒有辨法定一個時間表。圖／取自立法院議事直播
行政院長陳建仁率各部會首長今赴立法院會備詢，國民黨立委洪孟楷就吹哨者保護法立法情形詢問何時有時間表，陳建仁表示，要看各界審議結果，目前恐怕沒有辨法定一個時間表。圖／取自立法院議事直播

有關吹哨者保護法立法時間表，行政院長陳建仁說，要看各界審議結果，目前恐怕沒有辨法定一個時間表。

陳建仁是在立法院院會答覆國民黨立委洪孟楷質詢時，作了以上的表示。洪孟楷表示，吹哨者保護法是四個立法院黨團都有提出各自版本，只差行政院版本，如果政院版進來，很快可以排審，問題是行政院版本遲遲無法出來。

法務部長蔡清祥表示，揭弊者保護法（吹哨者保護法）外界很多不同聲音，本希望用公部門先行送立法院，後來有建議把私部門放進去，公私部門的草案也提出來過，現在希望把私部門縮小範圍在上市上櫃公司，相信會很快有共識送到立法院。

洪孟楷追問，立法院第十屆到明年1月31日，這屆第八會期又是審預算，遇上總統、立委大選，可能11月底、12月初，立法院委員會就不開了，是否有可能11月底、12月初送進立法院，有沒有時間表？陳建仁說，要看各界審議結果，目前恐怕沒有辨法定一個時間表。

洪孟楷指出，吹哨者保護法是2017年蔡英文總統第一任期國是司法改革會議的結論，至今只聞樓梯響，副總統賴清德把鍋甩到立法院，是行政院版本出不來，是陷蔡英文於不義，會不會承諾跳票？陳建仁說，立法策略是從公部門加上上市櫃公司有限縮的情況下，來訂此法。蔡清祥表示，立法院排審就可以立即討論。洪孟楷說，行政院沒有版本，要怎麼討論？

洪孟楷表示，賴清德跟大學生座談，女大生問有很多弊案，賴反問有哪件弊案，執政者給人的印象，弊案很多是不正常。

陳建仁說，最近確實發生些弊案，這些弊案相對來說是少數。洪孟楷表示，是少數，還是沒有爆出來，若無吹哨者保護法保護，可能有很多弊案，內部知情人員不敢講，造成這些弊案只是冰山一角。陳建仁指出，台灣是個自由民主國家，各個領域有很多人仗義執言，揭發弊案，他不否認確實有些弊案的存在，一旦有弊案，一定是嚴查嚴辦，才能抑制弊案產生，相對於這些弊案的發生，揭弊者保護法在跟各界討論過程中。

立法院 洪孟楷 陳建仁

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