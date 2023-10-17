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郭柯合露曙光？黃士修：不預設立場 有很大合作空間

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
郭台銘辦公室發言人黃士修。(本報系資料照)
郭台銘辦公室發言人黃士修。(本報系資料照)

外傳鴻海集團創辦人郭台銘備妥腹案，與柯文哲陣營磋商郭柯合，郭辦發言人黃士修今天表示，未來會與民眾黨有非常大的合作空間，對於談判，他們未預設任何立場，非常願意聽聽柯陣營的方案；如果國民黨願意放下本位主義，不再對郭柯趕盡殺絕，其實也可以好好來談一談。

鏡週刊報導，若進一步達成具體方案，郭賴配完成連署作業後，可望以不登記的方式退場。

黃士修說，郭辦和民眾黨總統參選人柯文哲互動一直都非常友善，相對於國民黨粗暴操作，他們都是設身處地，站在柯文哲的立場想；郭、柯理念是高度一致，例如柯文哲前陣子提出的聯合政府，還有國家憲政體制的改革等。相對於藍、綠兩黨，民眾黨是小黨，郭台銘是無黨無派，如果是他們取得執政權，一定是廣納人才，組成聯合政府。

黃士修表示，郭台銘主張以共同治理方式形成聯合政府，過去政府的體制效能，實在是太低落，有了柯文哲的想法和郭台銘的執行方案，這樣的聯合政府，才是真正有助社會人民。在理念上的討論，可以非常細緻，不是像藍白的談判之間，摒棄這些理論跟價值跟，只是想要權位分贓，或是要來決鬥的形式，這樣的談判是不會有結果的。

外傳郭台銘10月8日曾早一步高雄市前市長韓國瑜，先見了柯文哲，黃士修未證實這件事情，他表示，大人之間的會面，他們本來就有交情，所以見個面談一談，本來就有助於大家的好處，不管就政治團體而言，還是就全民利益而言，選民真的很希望看到這幾位大人物能坐下來好好談一談。

至於郭柯二次會時間，黃士修說，目前沒有接到這樣的消息，自從藍白談判瀕臨破局，確實看到柯文哲對郭陣營釋出非常大的善意，相信未來會跟民眾黨有非常大的合作空間。

柯文哲 黃士修 郭台銘

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