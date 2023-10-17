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藍委質疑台灣放棄決戰境外 邱國正：台灣的境外在哪？

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨立委徐志榮（圖），馬上被徐公開拒絕，黨中央相當難堪。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委徐志榮（圖），馬上被徐公開拒絕，黨中央相當難堪。圖／聯合報系資料照片

有關兩岸緊張情勢，國防部長邱國正今天說，從國軍很多動作可以看出來，我們沒有一件是主動挑釁的，但中共現在有很多動作，會讓我們覺得壓力很大，但我們也沒有馬上回擊，大家共同朝向避免戰爭。

邱國正是在立法院院會答覆國民黨立委徐志榮質詢時，作了以上的表示。徐志榮說，國防部的國防報告書是否已經放棄決戰境外，邱國正表示，所謂的境外決戰，看不出來台灣的境外在哪裡，台海周邊幾乎都境內，國防報告書內容應該是表達不讓戰爭在本島發生。

邱國正指出，從國軍很多動作可以看出來，我們沒有一件是主動挑釁的，但中共現在有很多動作會讓他們覺得壓力很大，但他們也沒有馬上回擊，大家共同朝向避免戰爭。

對於潛艦國造遭指控有立委洩密，行政院長陳建仁表示，這件事已經交給司法來偵辦，我們相信司法的調查。

邱國正說，潛艦國造本是好事一樁，變成這樣，我們不樂見，但此事已交給檢調介入，他們所了解的狀況，不便在公開場合向立委報告。徐志榮說，他不是替馬文君背書，但馬說如果有任何洩密願意切腹自殺，講得蠻嚴重，表示她是清白的意思，但行政院院長和部長都說已經進入司法調查，他也尊重。

對於保二警察總隊編列4500人是否成立第二陸軍，陳建仁表示，這不是第二陸軍，是關鍵基礎須要有很好的保護，請相關的警察同仁協助台電、中油等關鍵基礎設施的保衛。

邱國正 馬文君 司法

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