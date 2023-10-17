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曾銘宗：台積電是中華民國護國神山 盼蔡政府勿送出去
前總統馬英九在美東時間16日下午，在美國紐約大學（NYU）發表演說，馬總統表示，部分人士意圖把台積電當武器，意圖把台灣當戰場，讓台灣變成第二個烏克蘭，國民黨立委曾銘宗今天說，台積電是中華民國護國神山，希望蔡政府不要把台積電送出去。
馬英九演說批評，部分意圖把台積電當武器，意圖把台灣當戰場，讓台灣變成第二個烏克蘭，完全沒有考慮到台灣人民安危福祉的美國人士，以及以謠言代替事實，甚至介入台灣選舉的國會議員，台灣人都非常不歡迎，美國政府也應對此嚴正表態。
曾銘宗說，台積電是國民黨執政時代培養出來，各界譽為護國神山。但由於民進黨執政七年半來，讓台灣成為世界上最危險地方，希望蔡政府拿出具體措施把台積電留在台灣。
曾銘宗表示，現在包括美國、日本、德國一直想邀請台積電設廠，台積電是中華民國護國神山，希望蔡政府不要把台積電送出去，採行相關措施把台積電留在台灣。
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