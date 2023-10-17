快訊

熱帶低壓生成！氣象署估明可能增為第16號颱風「三巴」對台影響曝光

國小畢旅三天兩夜破8千！網驚「可以出國了」 校方回應了

三立爆入股中嘉NCC竟管不到？解密「五代同堂」投資術巧門

潛艦國造爭議續燒 邱國正：不再多置喙評論

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
潛艦國造爭議續延燒，傳出韓國起訴協助我方建造潛艦的廠商，國防部長邱國正今表示他知道，但已交由檢調調查，他不再多置喙，他也希望問題可以攤開。記者屈彥辰／攝影
潛艦國造爭議續延燒，傳出韓國起訴協助我方建造潛艦的廠商，國防部長邱國正今表示他知道，但已交由檢調調查，他不再多置喙，他也希望問題可以攤開。記者屈彥辰／攝影

有關韓國方面對於韓方協助台船設計生產國造潛艦人員的司法爭議，國防部長邱國正今天表示，他知道，已交由檢調調查，他不再多置喙，他也希望問題可以攤開。

邱國正說，只要潛艦的案子，我方都清楚也掌握，他講過，已經進入檢調單位調查，不會再多置喙，因為講的一句話被引用了後，會穿鑿附會，造成更大的波浪。

對於韓方的舉動，是否與國民黨立委馬文君去年1月將有關資料交給韓國，2月韓國抓人有關？邱國正說，這種東西紛紛擾擾，揣測不宜，他已經表達過，潛艦國造好事一樁，希望能夠平和把事情處理掉，不想再把問題蓋住，問題可以攤開，針對問題解決問題，處理問題當中造成其他問題，很不樂見。

何時了解相關案情，邱國正說，他幾乎同步知道，媒體知道，他也知道。處理問題的定調已經定了，進入檢調調查，不宜再置喙。至於後續影響，他表示，不知道，當然很擔憂，有額外的狀況值得注意。

是否加速潛艦建造，邱國正指出，不是加速或不加速的問題，當初建案的時候就有程序，原型艦出來，要經過測評，只要測評沒有過，不可能速，穩紮穩打，建軍備戰原則是一樣，不能冒進。對於潛艦議題，他後續不再多做評論。

潛艦 邱國正

延伸閱讀

黃曙光陷潛艦爭議 邱國正：我絕對相信他

美P-8A反潛機航經台海？邱國正：不是刻意的

馬文君批潛艦國造花數百億元 得標公司前身竟是賣菸草

馬文君洩密案持續延燒 吳崢：國防部證實馬文君說謊成性

相關新聞

回母校演講 馬英九：美國應促兩岸和談

前總統馬英九於美東時間16日下午，在美國紐約大學（NYU）發表演說。馬英九建議美國與國際社會應該鼓勵兩岸和談，並敦促台灣...

吳釗燮：已協助156名國民離開以色列

外交部長吳釗燮今天表示，外交部已協助156位國民，從空路或陸路離開以色列，還有147位國人大部分覺得沒有什麼問題，選擇留...

藍委質疑台灣放棄決戰境外 邱國正：台灣的境外在哪？

有關兩岸緊張情勢，國防部長邱國正今天說，從國軍很多動作可以看出來，我們沒有一件是主動挑釁的，但中共現在有很多動作，會讓我...

綠營攻藍用台中捷運議題 邱毅建議以這條回敬

前立委邱毅今天在臉書指出，民進黨總統參選人賴清德親自領軍批台中捷運藍線更改路線及站體，是為圖利顏家，這是老議題新炒作，賴...

馬政府不讓來台國際人權人士批中？陳建仁要馬英九說明

立法院長游錫堃昨天接見美國人權基金會執行長哈佛森（Thor Halvorssen），哈佛森指出，過去來台時，曾被馬政府下...

曾銘宗：台積電是中華民國護國神山 盼蔡政府勿送出去

前總統馬英九在美東時間16日下午，在美國紐約大學（NYU）發表演說，馬總統表示，部分人士意圖把台積電當武器，意圖把台灣當...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。