潛艦國造爭議續燒 邱國正：不再多置喙評論
有關韓國方面對於韓方協助台船設計生產國造潛艦人員的司法爭議，國防部長邱國正今天表示，他知道，已交由檢調調查，他不再多置喙，他也希望問題可以攤開。
邱國正說，只要潛艦的案子，我方都清楚也掌握，他講過，已經進入檢調單位調查，不會再多置喙，因為講的一句話被引用了後，會穿鑿附會，造成更大的波浪。
對於韓方的舉動，是否與國民黨立委馬文君去年1月將有關資料交給韓國，2月韓國抓人有關？邱國正說，這種東西紛紛擾擾，揣測不宜，他已經表達過，潛艦國造好事一樁，希望能夠平和把事情處理掉，不想再把問題蓋住，問題可以攤開，針對問題解決問題，處理問題當中造成其他問題，很不樂見。
何時了解相關案情，邱國正說，他幾乎同步知道，媒體知道，他也知道。處理問題的定調已經定了，進入檢調調查，不宜再置喙。至於後續影響，他表示，不知道，當然很擔憂，有額外的狀況值得注意。
是否加速潛艦建造，邱國正指出，不是加速或不加速的問題，當初建案的時候就有程序，原型艦出來，要經過測評，只要測評沒有過，不可能速，穩紮穩打，建軍備戰原則是一樣，不能冒進。對於潛艦議題，他後續不再多做評論。
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