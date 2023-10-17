快訊

熱帶低壓生成！氣象署估明可能增為第16號颱風「三巴」對台影響曝光

國小畢旅三天兩夜破8千！網驚「可以出國了」 校方回應了

三立爆入股中嘉NCC竟管不到？解密「五代同堂」投資術巧門

影／望中市府釐清中捷藍線疑慮 陳建仁：中央大力支持

攝影中心／ 記者曾原信／台北即時報導
行政院長陳建仁（中）表示，中央大力支持台中捷運藍線建設，但有許多有疑慮的地方，仍希望台中市政府解釋清楚。記者曾原信／攝影
行政院長陳建仁（中）表示，中央大力支持台中捷運藍線建設，但有許多有疑慮的地方，仍希望台中市政府解釋清楚。記者曾原信／攝影

針對外界盛傳民進黨卡台中捷運，行政院院長陳建仁今天上午出席立法院院會時回應，中央大力支持台中藍線建設，但台中市政府提出的綜合規畫案，在路線、經費、站體規畫等方面的疑慮還需要澄清，陳建仁強調，希望地方與中央加強溝通，做最好的檢討。

另外針對陸客不來問題，陳建仁回應，今天截至目前來台觀光外國旅客已達460萬人次，預計今年底達到600萬，而對大陸我方一直展現友好且釋出善意，期望有良性的交流。

行政院長陳建仁（中）與副院長鄭文燦（右）上午出席立法院院會。記者曾原信／攝影
行政院長陳建仁（中）與副院長鄭文燦（右）上午出席立法院院會。記者曾原信／攝影

陳建仁 台中捷運 陸客

延伸閱讀

陳建仁：中捷藍線疑慮仍需澄清 盼地方和中央加強溝通

馬政府不讓來台國際人權人士批中？陳建仁要馬英九說明

陸團今年不會來台？陳建仁：目前為止未接到中國的訊息

統一企業、兆豐銀行等10企業 獲國家職業安全衛生獎

相關新聞

回母校演講 馬英九：美國應促兩岸和談

前總統馬英九於美東時間16日下午，在美國紐約大學（NYU）發表演說。馬英九建議美國與國際社會應該鼓勵兩岸和談，並敦促台灣...

吳釗燮：已協助156名國民離開以色列

外交部長吳釗燮今天表示，外交部已協助156位國民，從空路或陸路離開以色列，還有147位國人大部分覺得沒有什麼問題，選擇留...

藍委質疑台灣放棄決戰境外 邱國正：台灣的境外在哪？

有關兩岸緊張情勢，國防部長邱國正今天說，從國軍很多動作可以看出來，我們沒有一件是主動挑釁的，但中共現在有很多動作，會讓我...

綠營攻藍用台中捷運議題 邱毅建議以這條回敬

前立委邱毅今天在臉書指出，民進黨總統參選人賴清德親自領軍批台中捷運藍線更改路線及站體，是為圖利顏家，這是老議題新炒作，賴...

馬政府不讓來台國際人權人士批中？陳建仁要馬英九說明

立法院長游錫堃昨天接見美國人權基金會執行長哈佛森（Thor Halvorssen），哈佛森指出，過去來台時，曾被馬政府下...

曾銘宗：台積電是中華民國護國神山 盼蔡政府勿送出去

前總統馬英九在美東時間16日下午，在美國紐約大學（NYU）發表演說，馬總統表示，部分人士意圖把台積電當武器，意圖把台灣當...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。