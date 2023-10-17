影／望中市府釐清中捷藍線疑慮 陳建仁：中央大力支持
針對外界盛傳民進黨卡台中捷運，行政院院長陳建仁今天上午出席立法院院會時回應，中央大力支持台中藍線建設，但台中市政府提出的綜合規畫案，在路線、經費、站體規畫等方面的疑慮還需要澄清，陳建仁強調，希望地方與中央加強溝通，做最好的檢討。
另外針對陸客不來問題，陳建仁回應，今天截至目前來台觀光外國旅客已達460萬人次，預計今年底達到600萬，而對大陸我方一直展現友好且釋出善意，期望有良性的交流。
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