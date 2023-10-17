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陳建仁：中捷藍線疑慮仍需澄清 盼地方和中央加強溝通

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
行政院長陳建仁。記者黃義書／攝影
行政院長陳建仁。記者黃義書／攝影

台中捷運藍線路線更改增加633億元預算，國民黨立委質疑遭行政院卡關168天。陳建仁上午說，台中市政府所提出的綜合規畫案，對於路線、經費、站體的疑慮仍然需要澄清，希望地方和中央繼續加強溝通。

陳建仁表示，中央政府大力支持台中捷運藍線的建設，希望雙方加強溝通，以專業的方式做最好的檢討，讓台中市的路網更加普及，所有台中市民都能夠受益。

針對約定轉帳成詐騙溫床，金管會研擬防詐三招出擊，最快11月底前拍板。陳建仁表示，政府在打詐的工作上，一向不遺餘力，從識詐、阻詐、堵詐跟懲詐四個方面進行，盡量地減少接觸、減少誤信，還有減少受害。

陳建仁說，最近政府民間也推動了這一個AI鷹眼計畫，金管會也對於異常帳戶端做很好監控，舉例來說，到目前為止，政府在臨櫃阻詐的部分，已有48億金額被阻攔住，有很好成果。這次金管會推出的預約轉帳部分，也是阻詐很重要的工作，若能夠做得成功，就能夠減少國人身家財產的損失。

台中捷運 陳建仁 台中市

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