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吳釗燮：已協助156名國民離開以色列

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
外交部長吳釗燮。本報資料照片
外交部長吳釗燮。本報資料照片

外交部吳釗燮今天表示，外交部已協助156位國民，從空路或陸路離開以色列，還有147位國人大部分覺得沒有什麼問題，選擇留下來，外交部跟每一位僑民都保持密切聯繫，若有需要會提供必要協助。

對於以色列情勢，吳釗燮說，10月7日哈瑪斯發動恐怖攻擊後，外交部譴責任何形式的恐怖攻擊行為，也對以色列聲援，關懷那些受到影響的人士，目前會持續關注區域形勢發展，對於任何受到影響，必須要有所協助的這些人，也會提供必要協助。

有關美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger)來台。吳釗燮表示，羅森柏格是代表拜登政府，對台灣表達美國的支持，昨天羅森柏格和蔡英文總統見面時，對於美國支持都已經表達的非常清楚，包括美國對台灣的支持的承諾堅若磐石，而且是有原則與跨黨派的，

吳釗燮說，對於美方的支持，他表達高度感謝之意，至於羅森柏格在台灣的相關行程，應該由AIT說明較恰當。

美國在台協會 吳釗燮 外交部

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