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陸團今年不會來台？陳建仁：目前為止未接到中國的訊息
交通部長王國材昨天表示，今年大陸團客都不會進來，行政院長陳建仁上午在立法院議場外受訪時被問到，陸客團無法來台是否宣告今年百萬陸客來台政策跳票？陳建仁表示，政府透過適當的管道和中國表達觀光的方案，希望能夠平等互惠，共同來開放，很可惜到目前為止仍然沒接到任何一個訊息。
陳建仁表示，對於兩岸之間的交流，政府一直主張要有健康永續的交流，也樂於看到兩岸之間以對等、互惠的方式來進行相關的交流，台灣也釋出很好的善意。舉例來說，政府已開放國人到大陸做自由行，以及開放年輕人到大陸去就學。但可惜在對陸表達觀光部分未收到任何訊息。
不過，陳建仁也說，最近因為推動觀光非常有力，截至昨天為止，來台旅遊人數已達到460萬人，對於今年底達到600萬旅客的目標非常有信心。
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