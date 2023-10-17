快訊

降價啦！「雞肉價格回穩」雞排連鎖店調降每片70元 網群喊有良心：趕快買爆

恐攻！布魯塞爾爆槍擊案「2瑞典人中彈亡」槍手自稱「阿拉戰士」仍在逃

廣告轟炸仍「不升級YouTube Premium」？網曝關鍵這處更誇張「YT算小Case」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

外交部：駐米蘭台北辦事處成立 負責義北8大區事務

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
外交部發言人劉永健。本報資料照片
外交部發言人劉永健。本報資料照片

外交部今表示，我國「駐米蘭台北辦事處」10月16日正式揭牌運作，首任處長由前任駐義大利副代表林讚南出任，駐米蘭台北辦事處自即日起負責義北8個大區的商務、觀光、僑民服務及海外國人急難救助服務等業務，也將與我國駐義大利代表處密切協調，增進台義全方位實質合作與交流。

外交部長吳釗燮指出，台義關係近年迅速成長，雙方在經貿、工業、科技、文化、學術等領域交流密切，義大利是我國在歐盟的第三大貿易夥伴，近年長榮航空開啟台北到米蘭直航、台灣晶圓大廠「環球晶圓公司」在義北擴廠等多項投資，均顯示雙方經貿投資往來熱絡。

此外，義大利國會也在去年三度通過友台決議案，呼籲義國政府關注印太區域及台海情勢，並支持台灣的國際參與。

外交部表示，駐米蘭台北辦事處」於16日舉辦開幕酒會，包括今年6月訪台的義大利參議院副議長錢益友（Gian Marco Centinaio）及眾議院外交委員會副主席佛曼提尼（Paolo Formentini）等多位義國政要到場祝賀，開啟台灣、義大利交流合作新頁。

駐米蘭台北辦事處聯絡資訊：

地址：Via Fabio Filzi, 25/A/P.12 - 20124 Milano, Italia

電話：+39 3343-838-604

緊急聯絡電話：+39 3342-222-171

電子郵件信箱：mil@mofa.gov.tw

https://www.roc-taiwan.org/itmil/index.html

義大利 米蘭

延伸閱讀

以色列與中國航班未停 陸外交部：籲大陸公民盡快返國

寶格麗歡慶Serpenti 75周年 藝術家創作空降米蘭

外交部：尼加拉瓜總統向中搖尾乞憐 操弄一中謬論

昔遭公司冷凍！狂野空姐義大利悄悄復工 「核彈級S曲線」被看光

相關新聞

回母校演講 馬英九：美國應促兩岸和談

前總統馬英九於美東時間16日下午，在美國紐約大學（NYU）發表演說。馬英九建議美國與國際社會應該鼓勵兩岸和談，並敦促台灣...

盧秀燕：中捷藍線被卡多年 放手吧

台中捷運藍線成選戰焦點。民進黨總統參選人賴清德日前點名台中市長盧秀燕，將中捷藍線改到「有力人士」住家附近，遭國民黨總統參...

吳釗燮：已協助156名國民離開以色列

外交部長吳釗燮今天表示，外交部已協助156位國民，從空路或陸路離開以色列，還有147位國人大部分覺得沒有什麼問題，選擇留...

馬政府不讓來台國際人權人士批中？陳建仁要馬英九說明

立法院長游錫堃昨天接見美國人權基金會執行長哈佛森（Thor Halvorssen），哈佛森指出，過去來台時，曾被馬政府下...

陸團今年不會來台？陳建仁：目前為止未接到中國的訊息

交通部長王國材昨天表示，今年大陸團客都不會進來，行政院長陳建仁上午在立法院議場外受訪時被問到，陸客團無法來台是否宣告今年...

侯友宜見AIT主席羅森伯格 希望她常來台灣

國民黨總統參選人侯友宜今天臉書發文，高興相隔不到一個月，又和老朋友美國在台協會主席羅森伯格見面，昨晚我們相聚在鶯歌的新北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。