外交部：駐米蘭台北辦事處成立 負責義北8大區事務
外交部今表示，我國「駐米蘭台北辦事處」10月16日正式揭牌運作，首任處長由前任駐義大利副代表林讚南出任，駐米蘭台北辦事處自即日起負責義北8個大區的商務、觀光、僑民服務及海外國人急難救助服務等業務，也將與我國駐義大利代表處密切協調，增進台義全方位實質合作與交流。
外交部長吳釗燮指出，台義關係近年迅速成長，雙方在經貿、工業、科技、文化、學術等領域交流密切，義大利是我國在歐盟的第三大貿易夥伴，近年長榮航空開啟台北到米蘭直航、台灣晶圓大廠「環球晶圓公司」在義北擴廠等多項投資，均顯示雙方經貿投資往來熱絡。
此外，義大利國會也在去年三度通過友台決議案，呼籲義國政府關注印太區域及台海情勢，並支持台灣的國際參與。
外交部表示，駐米蘭台北辦事處」於16日舉辦開幕酒會，包括今年6月訪台的義大利參議院副議長錢益友（Gian Marco Centinaio）及眾議院外交委員會副主席佛曼提尼（Paolo Formentini）等多位義國政要到場祝賀，開啟台灣、義大利交流合作新頁。
駐米蘭台北辦事處聯絡資訊：
地址：Via Fabio Filzi, 25/A/P.12 - 20124 Milano, Italia
電話：+39 3343-838-604
緊急聯絡電話：+39 3342-222-171
電子郵件信箱：mil@mofa.gov.tw
https://www.roc-taiwan.org/itmil/index.html
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