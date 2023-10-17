避免美中為台灣開戰 美學者籲華府雙管齊下

史丹福大學中國政治與軍事政策專家梅惠琳（Oriana Skylar Mastro）16日投書紐約時報，呼籲美國強化對中國大陸的軍事威懾，並對北京提出「再保證」，以避免美中為台灣開戰；只要和平統一的可能性還在，美中就能繼續相處下去，反之，若為台爆發衝突，可能是二戰以來最慘烈的戰爭。

梅惠琳表示，她近日造訪北京聽到的訊息是，比起美國在該區域的軍事部署，中方更介意美國對台灣的支持越來越偏離模糊立場，走向支持台灣事實獨立。

梅惠琳說，是中國大陸率先開始製造麻煩，中國大陸國家主席習近平自2016年蔡英文當選總統起，就不斷透過軍事演習和其他方式來展示軍力，目的在反對台獨；這強化美國政界的挺台行動，同時美方的行動形同火上澆油。

隨著台海局勢升溫，華府掀起捨棄戰略模糊，改採戰略清晰的論戰，梅惠琳反對改弦易轍，拜登政府至今未改變戰略模糊立場；不過，國會支持台灣的力道越來越強勁，除了議員接力訪台，還通過各種授權要求拜登政府提供台灣軍事援助。

梅惠琳說，訪台的議員人數屢創新高，2016年川蔡通話、2022年時任聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）率團訪台，國會推動台灣政策法案等支持台灣國際參與的法案，眾院共和黨議員提案要承認台灣為獨立國家。

「類似行動都對習構成巨大壓力，他不會讓自己成為『丟掉台灣』的中國領導人。」梅惠琳說，現在美國仍可嚇阻中方犯台，但仍必須提出保證，阻止北京武統決心，只要和平統一的可能性還在，美中就能繼續相處下去。

梅惠琳說，美國必須試著理解中國大陸對台灣議題的高度敏感性，重新清楚地承諾「只有中國和台灣能解決其政治分歧」，這是美方的政策立場。

梅惠琳說，美國應重申不支持台灣獨立，也不反對兩岸和平統一，台灣的命運最終取決於台北和北京；這可能意味著美國要放棄為台灣爭取國際空間的意圖，也不可以責難剝奪台灣邦交國的北京，白宮必須發揮影響力來阻止國會議員訪台，並否決挑釁北京的法案。

梅惠琳說，最佳狀況是，美中透過高層協議，或在既有的三聯合公報之外簽署新公報，讓華府重申一貫的政治中立，讓北京承諾減少軍事威脅，這可以避免戰爭，並給予北京運作和統的政治空間。

反之，梅惠琳說，美中若為台灣爆發衝突，可能是第二次世界大戰以來最慘烈的戰爭，她引用老羅斯福總統時常掛在嘴邊的名言「温言在口，大棒在手」（speaking more softly but carrying a big stick），強調美國有責任預防衝突。

商品推薦