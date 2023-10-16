影／侯友宜28日高雄大造勢 韓國瑜錄影動員相挺

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
國民黨總統參選人侯友宜10/28晚間將在高雄舉辦團結造勢晚會，前高雄市長韓國瑜特別錄影向鄉親喊話，一起出席相挺。記者王昭月／翻攝
國民黨總統參選人侯友宜10/28晚間將在高雄舉辦團結造勢晚會，前高雄市長韓國瑜特別錄影向鄉親喊話，一起出席相挺。記者王昭月／翻攝

「一支穿雲箭，千軍萬馬來相見」，國民黨總統參選人侯友宜10月28日晚間6點將在高雄鳳山舉辦高雄首場團結造勢晚會，前高雄市長韓國瑜特別錄影向支持者喊話，2024選舉攸關台灣生死存亡，希望大家一起愛台灣，用行動支持侯友宜。

2024總統選戰藍營定調為「下架民進黨」，藍白陣營近日除進入實質整合階段，侯友宜更頻頻南下與鄉親博感情，10月19日這周四偕第六選區立委參選人陳美雅到六合夜市拜票，隔天上午7點50分到美濃天后宮參香，10點40分到美濃五穀宮（獅山）參香。重頭戲擺在10月28日晚間，將在鳳山捷運山口舉辦團結造勢晚會。

前高雄市長韓國瑜日前呼籲大家都當「桶箍」， 把改變的力量都團結起來，今天更錄影為侯友宜高雄造勢晚會宣傳，他強調2024選舉攸關台灣生死存亡，希望大家一起愛台灣，用行動支持侯友宜。

侯友宜 韓國瑜

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