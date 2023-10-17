羅森柏格3度訪台 將會總統參選人 先見賴清德

美國在台協會（AIT）主席羅森柏格今年第三度訪台，昨獲蔡英文總統接見，蔡總統當面感謝拜登政府落實對台軍售常態化。

羅森柏格此行也將與各黨總統參選人見面，昨天已與民進黨總統參選人賴清德相約在桃園，體驗客家文化。賴也成為羅森柏格這次訪台第一位公開會面的政治人物。

羅森柏格昨第一站到桃園與賴清德見面，參訪台灣客家茶文化館；身兼民進黨主席的賴清德，也特別邀請民進黨、無黨籍立委與三位黨籍立委參選人參與，分享各選區特色。賴清德表示，歡迎羅森柏格再度訪台，代表美方朋友對台灣民主選舉的關注與支持。

民眾黨總統參選人柯文哲競選辦公室昨天表示，民眾黨有安排柯文哲與羅森柏格私下拜會。

國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室發言人黃子哲則表示，目前尚無進一步相關訊息。

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