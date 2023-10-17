中捷藍線／政院：中央沒卡關 審查依專業

台中捷運藍線近期成選戰焦點。行政院長陳建仁昨天說，中央沒忘記、更沒卡關，只是中市府提出後仍有許多疑慮待釐清。行政院發言人林子倫也表示，陳揆昨早已聽取交通部報告；捷運建設為地方重大交通建設及發展關鍵，相關討論應回歸專業評估，有關媒體所稱「台中藍線計畫卡在行政院待核定」等說法，與事實不相符。

陳建仁表示，台中捷運藍線是為補足捷運綠線不足，希望讓台中路網更健全，而中市府提出來的台中捷運藍線規畫案，包括路線、站體與經費，還有很多疑慮待釐清，中央地方須更積極溝通協調，希望讓藍線的規畫能得到大家認同，也讓台中交通更便捷，符合民眾需求。

行政院副院長鄭文燦出席活動的時候也說，政院非常支持台中捷運藍線推動，方便台中市民通勤，但專業才是審查依據，不能當成選舉喊價議題，「不是由總統拍板，更不是由總統候選人決定」。

交通部長王國材在立院受訪時表示，中捷藍線綜合規畫案，四月就已送行政院審查，並無卡關；不過，因中市府在中捷藍線綜合規畫上做了很大變動，包括路線、車站，經費也增加六百多億元。他強調，交通部不談有力人士，而是談專業審議，過去確有些紛擾，使中捷審查時間變長，但經與中市府討論說明後，期待趕快定案。

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