蔡英文總統接見AIT主席羅森柏格 感謝美國落實對台軍售常態化

美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）今年第三度訪台，今天下午獲蔡英文總統接見。蔡總統表示，台灣與美國是彼此堅實的夥伴，相信在羅森柏格的支持下，雙方將在經貿、防衛及國際參與等各領域持續深化夥伴關係，共同面對印太區域的各種挑戰；她也感謝美國落實對台軍售常態化。

蔡總統致詞時表示，今年她和副總統賴清德分別出訪過境美國，都受到羅森柏格熱情的接待，除了再次表達感謝，也非常歡迎羅森柏格來訪。

蔡總統表示，上周在「全球台灣研究中心（GTI）」的研討會上，對於台美關係，羅森柏格提到，美國希望在強化現有夥伴關係的同時，也能為未來進行規畫，並且針對經貿、防衛及國際參與，闡述合作的方向。在防衛方面，她也要感謝拜登政府，高度重視我方的國防需求，持續落實對台軍售常態化，協助台灣強化自我防衛能力，共同維護區域的和平穩定。

蔡總統指出，台灣也持續提升國防實力，國機國造及潛艦國造都逐步展現成果。上個月，國造潛艦「海鯤軍艦」已經舉行下水典禮，為國防自主能力立下新的里程碑。在國際參與方面，這幾年來，台灣及美國持續透過「全球合作暨訓練架構（GCTF）」，與世界各國共同因應全球的挑戰。包括防疫、打擊假訊息、以及氣候變遷等議題，都互相分享經驗、共商對策。

蔡總統表示，台灣與美國是彼此堅實的夥伴，相信在羅森柏格的支持下，台灣與美國將在各領域持續深化夥伴關係，共同面對印太區域的各種挑戰。

羅森柏格表示，近幾年來，甚至是近幾個月來，大家都非常忙碌，美台之間的夥伴關係也比以往任何時候都更加緊密，包括下列幾項關鍵領域。首先，更加強化台灣的繁榮及韌性，讓台灣可以在全世界的經濟上貢獻所長，尤其像「台美21世紀貿易倡議」就是一個很好的平台，可以強化雙邊互惠貿易及投資關係。

羅森柏格認為，透過強化雙向貿易，可以在台灣、美國，甚至是全世界建造更安全、更具韌性、更永續的經濟。也持續尋求解決雙重課稅的潛在途徑。

羅森柏格指出，其次，台灣海峽的和平及穩定攸關美國與台灣的共享利益。美蹹關係40年來都遵照一中政策，基於「台灣關係法」、中美三個聯合公報及「六項保證」。她也重申美國對台灣的承諾堅若磐石，不但非常有原則，也是跨黨派的，美國會和友人站在一起，而且會持續這麼做，也感謝蔡總統對維持現狀的承諾。

羅森柏格表示，長久以來，根據「台灣關係法」，必須要確保台灣擁有自我防衛能力，因此美國透過國會授權的各種工具，像是總統撥款權以及對外軍事融資。非常肯定台灣政府對於提升自我防衛能力的諸多努力，像是提高國防預算、改革後備軍力及義務兵役等。

羅森柏格提到，最後，還有一項重點也是美國的優先待辦事項，希望透過提高全球對台灣及維護台海和平穩定重要性的認識，來擴大台灣的國際空間。台灣在全世界的經濟上扮演非常重要的角色，也是印太區域的民主燈塔，更是世界上的一股良善力量，因此要支持台灣，並不是一件困難的事情。台灣在像是「亞太經濟合作（APEC）」的國際組織中貢獻良多，也非常期待台灣參與下個月即將在舊金山舉辦的APEC經濟領袖會議。

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