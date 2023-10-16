行政院長太忙忘了中捷藍線？ 陳建仁：沒「卡關」這回事
民進黨總統參選人賴清德14日提到中捷藍線規畫被台中市長盧秀燕改到路線「有力人士他家附近」。國民黨團今開記者會批，卡中捷藍線的就是民進黨政府。盧秀燕也表示，歷任行政院長都沒有核定，賴副總統可能太忙了，對他自己擔任行政院長任內，也沒核定這條路線可能忘記了。對此，行政院長陳建仁下午接受媒體聯訪時表示，盧秀燕可能不了解，中央對台中捷運藍線相當重視，沒有所謂的「卡關」這樣的事實。
陳建仁指出，台中捷運藍線是為了補足捷運綠線的不足，希望讓台中路網更健全。他認為，台中市政府所提出來的台中捷運藍線規劃案，包括路線與經費，都還需要釐清，需要中央和地方更積極的溝通與協調；希望讓藍線的規劃能夠得到大家的認同，也讓台中交通更便捷，符合民眾的需求。
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