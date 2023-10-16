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【重磅快評】誰卡中捷？林佳龍先說清楚「截直取彎」

聯合報／ 主筆室
國民黨團今開記者會批，台中捷運藍線最初路線設計始於胡志強擔任台中市長任內核定，但民進黨市長林佳龍卻更改路線「截直取彎」，將路線繞入重劃區。盧秀燕上任改回原訂路線。記者張睿廷／攝影
國民黨團今開記者會批，台中捷運藍線最初路線設計始於胡志強擔任台中市長任內核定，但民進黨市長林佳龍卻更改路線「截直取彎」，將路線繞入重劃區。盧秀燕上任改回原訂路線。記者張睿廷／攝影

民進黨總統參選人賴清德到台中造勢，說他擔任行政院長時核定台中捷運藍線綜合規劃案，但後來台中市長盧秀燕更改路線，特別改到有力人士住家附近，「讓我們很失望」；這番話引來藍綠攻防，不過交通部長王國材未附和賴清德「有力人士」的說法，林佳龍為何當年為何「截直取彎」也沒有說明，中捷話題還有得燒。        

賴清德拿中捷藍線發動選舉攻勢，為決戰中台灣拉開序幕，企圖用「卡中捷」來削減盧秀燕在大選中的輔選力道。但是交通部長王國材並未如預期附和賴清德的說法，只說他不知道什麼有力人士，交通部也不談有力人士，而是從專業審議，過去確有些紛擾讓中捷審查時間變長，但經與台中市政府討論說明，期待趕快定案。

王國材的表態頗為出人意料之外，賴清德擔任行政院長核定台中捷運藍線綜合規劃案時，王為交通部政次；林佳龍去職後，賴清德同意他代理交通部長，對於各地捷運建設應該熟稔，如果盧秀燕真有更改路線，並且特別改到有力人士住家附近的情事，王國材豈有不知情之理？何況賴對他有提拔之恩，今天怎有不加附和之理？王國材只提專業，暫時避開選戰砲火，實耐人尋味。

不過，從藍綠攻防之中，外界也可略窺中捷藍線的始末。去年四月台中市議會舉行中捷藍線規劃專案報告，路線變更就吵過一次，當時盧秀燕強調自己沒有變更路線，而是前市長林佳龍「變了」，說要與沙鹿火車站共構，站址卻設在重劃區，變更動機啟人疑竇。

當時林佳龍曾做出回應，指前市長胡志強2014年規劃6條BRT，先在選前推出BRT藍線，放棄捷運藍線計畫，但他上任後將BRT優化成公車專用道，才讓中捷藍線有重啟曙光，2018年獲行政院正式核定中捷藍線可行性研究，他也爭取到前瞻基礎建設特別預算的補助，反倒是盧秀燕上任後推翻費盡千辛萬苦而來的捷運藍線路線，因不明原因變更路線，才引起社會譁然。

但藍委可不這麼認為，紛紛把矛頭指向林佳龍，指台中捷運藍線最初路線設計始於胡志強擔任台中市長任內核定，但林卻更改路線「截直取彎」，將路線繞入重劃區。盧秀燕上任改回原路線，報交通部審查通過後，已過168天，行政院卻還沒核准，是誰卡中捷藍線？

國民黨立院黨團副書記長吳怡玎直言，中捷藍線是在胡志強任所規畫，盧秀燕市長是依據胡志強市長所規畫路線，沿著台灣大道採高架建設，但林佳龍上任後「截直取彎」繞一個彎，行經重劃區再繞回到台灣大道，是誰在改路線？答案很清楚了。

去年盧秀燕說林佳龍變更路線與車站，林佳龍當晚就回應，強調中捷藍線是他爭取的。這次賴清德點了火，但火燒了一圈，還是回到林佳龍的身上。

中捷藍線到底是誰爭取的，藍綠各有版本，那就先不討論，不過，林佳龍為何變更路線「截直取彎」，這是台中市民普遍心中的疑問，而行政院為何案子擺了168天沒動靜，林佳龍、王國材，甚至陳建仁都應該好好說明。   　　　　　　　　　　　　　　　　　　

台中捷運 林佳龍 交通部長 盧秀燕 賴清德 王國材 胡志強 前瞻基礎建設

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