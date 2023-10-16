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賴清德參訪Gogoro「一起推動電動車、非石化能源車輛」

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
副總統賴清德今天上午前往桃園參訪Gogoro（睿能創意）公司。圖／總統府提供
副總統賴清德今天上午前往桃園參訪Gogoro（睿能創意）公司。圖／總統府提供

副總統賴清德今天上午前往桃園參訪Gogoro（睿能創意）公司，並與員工進行問答。他肯定該公司發展電動機車產業的成果，他也期盼未來大家持續努力，一起推動電動車或非石化能源車輛等重要交通政策，打造創新繁榮的台灣。

賴清德抵達後，在Gogoro創辦人暨執行長陸學森引導解說下，參觀電動機車展示，並了解該公司與異業合作運用的執行成果。賴清德也實際操作租借共享機車GoShare，並體驗電池換電過程。

隨後賴清德與該公司主管座談，聽取Gogoro營運概況簡報及台灣電動運具產業發展情形。接著賴清德前往Gogoro工廠參觀，感受運用智慧科技、智慧管理及智慧製造的工作環境。

賴清德致詞時表示，很高興今天來到Gogoro參訪，他一直希望能結合台灣社會各界力量，推動國家希望工程，打造民主和平、創新繁榮及公義永續的台灣。今天他發現，Gogoro就是他在推動創新繁榮台灣的理念中，一個相當具有代表性及示範性的公司。

賴清德說，他擔任行政院長任內，就曾提出「智慧國家」政策，同時為了解決空汙問題、迎接2050淨零轉型目標。他也指示各部會擬訂國家發展的交通運具政策，宣示發展整體電動運具的目標，藉以支持電動機車。

賴清德表示，這幾年來，Gogoro在創辦人暨執行長陸學森的帶領下，在推動電動機車方面已有長足進步，也遠超乎他擔任行政院長時制定的目標標準，他也非常感謝大家努力與付出。期盼未來，大家持續努力，一起推動電動車或非石化能源車輛等重要交通政策。

2024選舉 2024總統選舉 賴清德 電動機車

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