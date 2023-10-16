馬英九遭范雲控不准人權鬥士批陸 馬辦斥不當造謠

立法院長游錫堃今接見美國人權基金會執行長哈佛森及超過十位國際人權鬥士，范雲會後轉述，哈佛森在會中分享，因批評中國大陸遭馬政府粗暴對待。曾任總統府副秘書長的馬英九基金會執行長蕭旭岑今嚴正駁斥，強調絕非事實。他陪同馬英九總統接見過許多外賓，從未聽過馬有相關言論；用膝蓋想也知道，馬總統有可能對一個外賓講這種話嗎？

范雲指出，哈佛森分享，這是他第五次來台灣，第一次來台灣時是馬政府時期。當時馬英九在哈佛森演講前特別叮嚀「盡量不要批評中國政府」，哈佛森聽了決定回旅館修改講稿時，特別增加了更多批判中國政府的言論。結果哈佛森演講到一半，馬英九聽了立刻帶隊離開。結束後，原本政府派來接送的司機稱，臨時有其他任務不能載了；抵達飯店後，哈佛森的行李竟已全數被清出房間，櫃檯告訴他「你已經被退房了」。

蕭旭岑表示，跟家暴犯往來、不敢批評民進黨性平問題的雙標人范雲，還有任何公信力可言嗎？范雲堂堂立委，連查證都不查證，講一些連民進黨前輩都不好意思指控馬英九的話，她還好意思講話嗎？

蕭旭岑指出，即使是常批評馬英九的民進黨朋友，也了解馬英九風格，恐怕也不會相信這樣的指控。而且如果真有如此失禮的外交待遇，哈佛森早就對外說了，民進黨當年在野時早就挖出來大加撻伐了，還輪得到現在才驚爆內幕？蕭旭岑表示，哈佛森所言絕非事實，應為不當造謠向馬英九道歉。

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