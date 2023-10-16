誰在卡台中藍線？盧秀燕：盼中央放手

「有人在卡台中捷運藍線！」台中市長盧秀燕在回答議員質詢說，明確表示：「有人卡中捷藍線那麼多年，希望以民為念，放手吧。」針對日前民進黨總統參選人賴清德指中捷藍線曾經過他任行政院長時核定，會遭延宕是因台中市府變更路線，但盧秀燕直白說，本案都只到交通部而已，賴前院長「記憶有誤」。

賴清德日前說，他在擔任行政院長時核定了中捷藍線的綜合規劃案，但後來盧秀燕更改路線、還改到「有力人士」住家附近，讓中央很失望。然而，盧秀燕昨天答詢時表示，中捷藍線綜合規劃已經過交通部通過，且是經過專家會議審議通過的，包括路線、站點、財務等，如果有問題，交通部怎麼會通過？但送政院後一直未核定。

盧秀燕呼應交通部

盧秀燕認同交通部長王國材前日所說，交通部是從專業的角度進行審議，且對於某些變更等問題已和台中市府多次溝通討論後而通過。交通部未談什麼有力人士等。盧秀燕在面對民眾黨議員江和樹、國民黨議員羅廷瑋質詢時更說，有人在卡台中捷運藍線，他若當選立委，會在立院力推中捷藍線的通過。

盧秀燕對於交通部審議通過中捷藍線給予肯定說，交通部是秉持公務人員為地方交通建設的發展的專業精神，審議通過中捷藍線案。她希望行政院中央不要因為有其他考量而一直卡住中捷藍線綜合規劃的通過。

國民黨立法院黨團也在台北召開記者會，要求賴清德說清楚、講明白，到底是那個有力人士在卡中捷藍線。黨團副書記長吳怡玎表示，藍線規劃原本在前市長胡志強時代就規劃好，後來林佳龍上台後，將台灣大道原本直駛、且土地徵收更為單純的路線「轉出去又彎回來」，盧秀燕只是改回胡志強的路線而已。

藍線延宕繞了數圈？

不過，民進黨台中市議員陳淑華質詢表示，針對捷運藍線的延宕，她認為是盧市府推責。早在胡志強時代就未再推藍運藍線，而改推BRT系統，造成進度大延宕，待林佳龍上任後再將中捷藍線重新提出；等盧秀燕上台，又將林佳龍的路線變更。盧市府不要只是卸責給林佳龍。

台中市交通局長葉昭甫受訪時表示，中捷藍線綜合規劃報告早在今年二月就經過交通部審議通過，市長盧秀燕之後也曾到院會與新任院長陳建仁、副院長鄭文燦溝通，正、副院長都曾給予正面的肯定。

依正常程序，經行政院核定後便可進行後續的土地徵收、細部計畫，發包興建等，估計時程約需10時間才得以完工。若行政院繼續卡住，完工期程將續延後超過10年。

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