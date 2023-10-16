立委控心靈成長機構騙財4000萬元 受害者高達30人以上

時代力量立委王婉諭今天說，某知名心靈成長機構遭到被害者指控，涉及諸多違法亂象，包括旗下講師未有心理師專業，涉嫌以潛能心理學名義開設心靈成長課程，騙取超過新台幣4000萬元，受害人數高達30人以上。

王婉諭上午與多名被害者在立法院舉行「受害金額高達上千萬！揭露知名心靈成長機構驚人違法亂象」記者會，要求衛福部、教育部盡速查辦非法心理課程，而該心靈成長機構應該面對錯誤、誠懇道歉，並且盡速賠償。

王婉諭表示，該機構負責人及旗下講師們均未有心理師專業，卻以「潛能心理學」名義開設心靈成長課程，長期以「心理學」、「提供人類心智正確成長方向」、「了解潛意識」等影射心理專業的內容吸引學員，而課程內容也涉及心理治療範圍，涉嫌違反心理師法。

王婉諭說明，該機構持續以違法課程，誘騙眾多學員繳交高額學費，或者要求學員競標負責人的高能量物品，粗估受害金額高達上千萬，還有多達30位受害學員出面親曝，曾經目睹該課程內容涉及性騷擾、性霸凌、集體霸凌、肢體暴力、人格羞辱等行為，導致眾多學員身心受創。

一名女性被害人說明，自己遭遇不合理的心理治療活動，不但被要求畫自身的裸體圖，還必須輪流談「第一次性經驗」、「自慰」或「被性侵被騷擾之經驗」，她感到猶如「被性騷擾」般的不適，只是單純抱持著想要學習的初衷，卻反而遭到創傷和負債。

另一名男性被害人則說，曾經親眼目睹進行高危險性的心理治療活動，包括負責人把宣稱有高能量的物品，包括印章、絲巾、玉濁拿出來拍賣，而每項物品以非常高的價格被同學競標買走，而且要求得標者把款項匯入私人戶頭，顯有逃漏稅之嫌。

列席的衛福部代表表示，此案件已經移轉台北市政府衛生局查辦，但是根據心理師法第42條規定，未取得臨床或諮商心理師執照，確實不應該執行心理師治療業務；教育部則說，針對消保退費爭議及未立案補習班的部分，台北市政府教育局已經進行調查，預計在10月底完成。

商品推薦