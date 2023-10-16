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立委控心靈成長機構騙財4000萬元 受害者高達30人以上

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
專辦團體心靈成長課程打響知名度的知名心理企管顧問公司遭爆課程涉及強制猥褻並涉嫌違反心理師法及逃漏稅等罪，時代力量立委王婉諭（左二）今天陪同受害學員舉行記者會，受害學員也現身闡述受害經過。記者胡經周／攝影
專辦團體心靈成長課程打響知名度的知名心理企管顧問公司遭爆課程涉及強制猥褻並涉嫌違反心理師法及逃漏稅等罪，時代力量立委王婉諭（左二）今天陪同受害學員舉行記者會，受害學員也現身闡述受害經過。記者胡經周／攝影

時代力量立委王婉諭今天說，某知名心靈成長機構遭到被害者指控，涉及諸多違法亂象，包括旗下講師未有心理師專業，涉嫌以潛能心理學名義開設心靈成長課程，騙取超過新台幣4000萬元，受害人數高達30人以上。

王婉諭上午與多名被害者在立法院舉行「受害金額高達上千萬！揭露知名心靈成長機構驚人違法亂象」記者會，要求衛福部、教育部盡速查辦非法心理課程，而該心靈成長機構應該面對錯誤、誠懇道歉，並且盡速賠償。

王婉諭表示，該機構負責人及旗下講師們均未有心理師專業，卻以「潛能心理學」名義開設心靈成長課程，長期以「心理學」、「提供人類心智正確成長方向」、「了解潛意識」等影射心理專業的內容吸引學員，而課程內容也涉及心理治療範圍，涉嫌違反心理師法。

王婉諭說明，該機構持續以違法課程，誘騙眾多學員繳交高額學費，或者要求學員競標負責人的高能量物品，粗估受害金額高達上千萬，還有多達30位受害學員出面親曝，曾經目睹該課程內容涉及性騷擾、性霸凌、集體霸凌、肢體暴力、人格羞辱等行為，導致眾多學員身心受創。

一名女性被害人說明，自己遭遇不合理的心理治療活動，不但被要求畫自身的裸體圖，還必須輪流談「第一次性經驗」、「自慰」或「被性侵被騷擾之經驗」，她感到猶如「被性騷擾」般的不適，只是單純抱持著想要學習的初衷，卻反而遭到創傷和負債。

另一名男性被害人則說，曾經親眼目睹進行高危險性的心理治療活動，包括負責人把宣稱有高能量的物品，包括印章、絲巾、玉濁拿出來拍賣，而每項物品以非常高的價格被同學競標買走，而且要求得標者把款項匯入私人戶頭，顯有逃漏稅之嫌。

列席的衛福部代表表示，此案件已經移轉台北市政府衛生局查辦，但是根據心理師法第42條規定，未取得臨床或諮商心理師執照，確實不應該執行心理師治療業務；教育部則說，針對消保退費爭議及未立案補習班的部分，台北市政府教育局已經進行調查，預計在10月底完成。

心理師 王婉諭 教育部

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