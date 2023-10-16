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王世堅想P圖成BLACKPINK 同仁曝這下場 網：拳頭都硬了

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民進黨北市大同士林立委參選人、議員王世堅拚選戰搶年輕票，近期頻貼圖卡吸睛。圖／引用自王世堅臉書
民進黨北市大同士林立委參選人、議員王世堅拚選戰搶年輕票，近期頻貼圖卡吸睛。圖／引用自王世堅臉書

2024選戰倒數，民進黨北市大同士林立委參選人王世堅拚年輕票，近期頻貼圖卡吸睛，王世堅應中正區萬華立委參選人吳沛憶邀請，幫忙宣傳北市第一個小學生專屬街舞比賽的活動時，貼出自己變身街舞年輕人的P圖，希望更多人參與。王世堅自己也在留言區自爆，「我本來想請同仁P圖成BLACK PINK，但同仁說按怒的，會比按讚的多。」

因為王世堅P圖變身街舞高手，還自曝想P成BLACK PINK，也吸引許多網友留言，有網友笑稱「堅哥你顛覆我了，哈哈」，也有網友讚「很有魅力，很帥氣」、「好歡樂」、「太可愛」、「好美」。

但也有網友說「拳頭都硬了⋯」、「堅哥這個照片我不太行，您開始走搞笑路線了嗎？」

王世堅 街舞

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