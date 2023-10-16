立委指電信詐欺案暴增5倍 時力提修法增加員額改善過勞

時代力量立法院黨團總召邱顯智今天說，統計自2019年至2022年，電信詐欺案成長五倍，檢察官及檢察事務官的員額僅增加約240人，根本是杯水車薪，政府除了增加司法人力，應該簡化不必要的程序作業，加法工程與減法工程雙管齊下，減輕基層人員的負擔。

時代力量立法院黨團上午舉行「增加打詐員額，減輕司法負擔」記者會，邱顯智指出，近年來詐騙案氾濫，造成院檢警基層人員過勞，時代力量黨團主張，政府應該研議修正「總員額法」增加員額，並且積極研究如何優化作業流程、減少非必要業務。

邱顯智認為，為了有效打詐，保護人民財產，刑事制度和司法人力都必須改革，時代力量曾經公開主張，制度應朝向優先運用沒收、扣押犯罪所得的方向改革，打詐會更有效果，而不足且過勞的司法人力，更是刑事制度難以應付海量的詐騙案件的一大主因。

邱顯智指出，全國的案件量年年都在增加，各單位的人力需求都在提升，根據司法院提出的報告，法院的需用人力在2030年會達到2萬2000人，增加的員額將會達到現行總員額法上限的46%，而根據法務部全國每年新收偵查案件的資料，其數量從2019年約47萬餘件，到2022年約64萬餘件，其中電信詐欺的量成長近五倍。

不過，邱顯智說，檢察官及檢察事務官的員額僅增加約240人，根本是杯水車薪，而在今年檢察官爆出離職潮後，人力更顯吃緊，法務部不得不增設檢察官助理，緩解第一線打詐偵辦人力的缺口，但檢察官助理僅是臨時人力，流動率非常高，無法根本解決問題。

邱顯智說明，時代力量黨團提出總員額法的修法草案，採用「加法」的方式，希望能夠增加司法機關、檢察機關和警察的員額，進而讓基層可以有足夠的人力，藉此消化爆量的詐騙案件，改善基層過勞的勞動處境。

民間司改會常務執行委員白禮維提醒，政府除了增加人力，還需要透過一個整體的「減法工程」，藉由「源頭案件的疏導」、「程序的精簡」和「行政資源的輔助」等配套措施，讓人力可以把力氣放在重要的地方，才能有效減輕司法負擔。

台灣警察工作權益推動協會常務理事蕭仁豪則說，打詐工作除了凸顯檢察官的人力問題，警察機關缺人的問題也被嚴重低估，政府應該要落實調查勞動狀況，而不是只從預算缺額討論，否則永遠追不上現實的需求。

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