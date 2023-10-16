台中捷運藍線過不了 藍營批民進黨政府卡了168天

民進黨總統參選人賴清德14日提到中捷藍線規畫被台中市長盧秀燕改到路線「有力人士他家附近」。國民黨團今開記者會批，台中捷運藍線最初路線設計始於胡志強擔任台中市長任內核定，但民進黨市長林佳龍卻更改路線「截直取彎」，將路線繞入重劃區。盧秀燕上任改回原訂路線，報交通部審查通過後，已過168天，行政院卻還沒核准。是誰卡中捷藍線？就是民進黨政府。

國民黨立院黨員首席副書記長李德維表示，民進黨再鴨霸，也不該阻止台中捷運藍線的建設，身為副總統、民進黨主席、總統參選人的賴清德說，「中捷路線繞到有力人士家附近」，請問這位有力人士是誰？捷運建設下去，難道只給有力人士搭乘？難道以為拋出「有力人士」，就可以阻攔中捷藍線核定？

李德維指出，交通部長王國材早上打臉賴清德，王國材否認有卡中捷，也沒有為有力人士遷站，設站不是轉程才調整，而是林佳龍改變相關路線。他要「敬告」賴清德，為了台中市民整體利益考量，請盡快催促行政院核定台中捷運藍線相關計畫，別為了個人政治目的，阻礙台中交通。

國民黨立院黨團副書記長吳怡玎表示，賴清德副總統在台中時說，中捷藍線是現任台中市長盧秀燕更改當初林佳龍擔任市長時的路線，到底是誰更改中捷藍線？中捷藍線是在胡志強市長任內所規畫，盧秀燕市長是依據胡志強市長所規畫路線，沿著台灣大道以高架方式建設，但到了民進黨籍市長林佳龍上任後，「截直取彎」繞一個彎，行經人煙罕至的重劃區後，再繞回到台灣大道；是誰在改路線？就是林佳龍。

立委林為洲表示，若以高雄捷運黃線與台中捷運藍線在審查時間與建設經費上比較，高雄黃線在2021年9月29日，由交通部函轉行政院審議，僅83天國發會審查通過。反觀台中藍線，在2023年4月18日由交通部函轉行政院審議，已經過了168天沒有下文。

國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室發言人黃子哲提出三個疑問請教賴清德副總統，第一、林佳龍把筆直的台灣大道截直取彎，設置一個人煙罕至的南勢坑站，沙鹿站也沒有共轉，請問要圖利誰？第二、盧秀燕將路線改回台灣大道線，已獲交通部核定，就等行政院准許。賴清德的意思是要完全推翻、打臉交通部？再先拖個5年、10年嗎？第三、藍線何時核定？台中人都在等。如果賴清德要拖，要重新「截直取彎」，就請大方向台中市民說明，不要用政治語言、政治口水影射打壓，台中市民會記住民進黨政府是怎麼對待台中人。

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