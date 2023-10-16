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游錫堃接見人權基金會創辦人哈佛森 籲全球民主友人團結

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
立法院長游錫堃（右）上午接見美國「人權基金會（Human Rights Foundation, HRF）」創辦人兼執行長哈佛森（Thor Halvorssen）（左）一行人。記者林伯東／攝影
立法院長游錫堃（右）上午接見美國「人權基金會（Human Rights Foundation, HRF）」創辦人兼執行長哈佛森（Thor Halvorssen）（左）一行人。記者林伯東／攝影

立法院長游錫堃上午接見美國「人權基金會（Human Rights Foundation, HRF）」創辦人兼執行長哈佛森（Thor Halvorssen）一行人。

游錫堃致詞表示，近年來中共等威權主義建立「全球帝國」的野心昭然若揭，他呼籲全球民主友人團結、遏止威權擴張，為全球民主自由與和平穩定而努力。

立法院長游錫堃（右四）上午接見美國「人權基金會（Human Rights Foundation, HRF）」創辦人兼執行長哈佛森（Thor Halvorssen）（左四）一行人。記者林伯東／攝影
立法院長游錫堃（右四）上午接見美國「人權基金會（Human Rights Foundation, HRF）」創辦人兼執行長哈佛森（Thor Halvorssen）（左四）一行人。記者林伯東／攝影
立法院長游錫堃（右八）上午接見美國「人權基金會（Human Rights Foundation, HRF）」創辦人兼執行長哈佛森（Thor Halvorssen）（右九）一行人。記者林伯東／攝影
立法院長游錫堃（右八）上午接見美國「人權基金會（Human Rights Foundation, HRF）」創辦人兼執行長哈佛森（Thor Halvorssen）（右九）一行人。記者林伯東／攝影

游錫堃 美國 哈佛

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