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政院：全力支持中捷藍線 但應尊重專業審查

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導

台中捷運藍線近期成選戰焦點。行政院發言人林子倫今天表示，行政院長陳建仁今早已聽取交通部報告，認為台中藍線有補足台中綠線完善台中交通路網的必要性，中央一向全力支持，但也應尊重專業審查，確保符合地方發展與民眾需求。

林子倫表示，此次台中市府所提出綜合規畫案，仍有包含經費、路線及站體等問題尚待釐清檢討。其綜合規畫總經費較可行性研究核定經費驟增633.65億元，路線規畫、轉乘距離增加到450公尺、與部分站體設計（如B4站與台鐵沙鹿車站轉乘規畫）、以及對當地交通產生衝擊等問題也尚待台中市府說明釐清，捷運建設為地方重大交通建設及發展關鍵，相關討論應回歸專業評估，有關媒體所稱「台中藍線計畫卡在行政院待核定」等說法，與事實不相符。

台中捷運 行政院 台中市

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