邱毅指潛艦案成狗咬狗局面 阻絕深入追查契機

前立委邱毅今天在臉書表示，潛艦製造問題絕對是重大弊案，卻因炒作成狗咬狗、互丟泥巴的局面，阻絕了深入追查弊案的契機。

邱毅指出，蔡英文總統直接指揮的專案小組誇大潛艦功能，吹噓一旦擁有八艘柴油潛艦，就可阻止解放軍通過宮古海峽和巴士海峽，避免台灣被解放軍合圍，保障台灣安全，這種說法，只要是稍具潛艦專業的內行人，就知道純屬吹牛誇大。

邱毅表示，專案小組為了給蔡英文、副總統賴清德造勢助威，還搞了一個假的下水典禮，企圖透過媒體的吹捧，成為蔡總統的重大政績。事實上，這首艘名為海鯤號的國造潛艦不但存在不少貓膩，往後的七艘潛艦更需花費數千億以上的支出，屆時財政不破產才怪，而經濟和福利支出也將大大被排擠。

邱毅說，國民黨被抓住了把柄，國民黨立委馬文君嫌洩漏機密給韓國政府，導致協助台灣的六名韓籍技術顧問被逮捕；而馬文君又被順藤摸瓜，發現參與機密報告會議時，未簽署保密切結書，與在茶水間使用手機向外聯繫。

邱毅指出，這樣的機會民進黨怎麼可能放過，司法和媒體雙管齊下，把馬文君事件升溫，借以遮掩潛艦製造的弊端，並借機鼓動追剿賣台人士，想重演四年前炒作抗中保台民粹的模式。

邱毅認為，中廣董事長趙少康日前領銜戰鬥藍造勢，當場表示戰鬥藍集體挺馬文君，雖然出現難得的團結氣勢，卻也給民進黨擴大打擊面，禍延全黨的機會。

邱毅指出，國民黨對馬文君事件的處理已然進退失據，也錯失追打潛艦製造大弊案的機會，殊為可惜，奉勸國民黨主席朱立倫、國民黨總統參選人侯友宜、侯友宜競選辦公室執行長金溥聰多把心力用在打擊貪腐弊案，把有限資源用在蓄養網軍，剷除異己。否則即使能把民眾黨總統參選人柯文哲、鴻海創辦人郭台銘、高雄市前市長韓國瑜鬥垮，卻慘敗於蔡賴之手，又有何用呢？ 我國首艘國造潛艦「海鯤號」日前舉行命名暨下水典禮，由蔡英文總統親自主持。圖／總統府提供

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