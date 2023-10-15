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又來面試？AIT主席羅森柏格今年第三度訪台
總統大選進入最後不到100日，外交部今指出，美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger) 於15日再度訪台，為今年第三度訪台，外交部誠摯歡迎。
外交部表示，羅森柏格偕美國國務院亞太局資深顧問羅峻平（Michael Pignatello）於10月15日至19日訪台，此行將與我國政府高層、部會官員及各界人士，就台美關係、區域安全、經貿投資等重要議題交換意見。
外交部指出，此次是羅森柏格自今年3月20日接任AIT主席後第三度來台訪問，展現對持續推動台美關係的高度熱忱；外交部對羅森柏格等人來訪表達誠摯歡迎，期待在台美關係堅實穩固的良好基礎上，持續與羅森柏格保持密切交流合作，穩健深化與拓展台美各領域的全方位合作夥伴關係。
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