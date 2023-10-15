快訊

中職／龍隊最快19日非自力封王 葉總大讚徐若熙非常好

射飛彈攻擊以色列 黎巴嫩真主黨襲擊以國北部村莊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

又來面試？AIT主席羅森柏格今年第三度訪台

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
美國在台協會（AIT）主席羅森伯格（Laura Rosenberger) 於15日再度訪台，為今年第三度訪台。圖／聯合報系資料照片
美國在台協會（AIT）主席羅森伯格（Laura Rosenberger) 於15日再度訪台，為今年第三度訪台。圖／聯合報系資料照片

總統大選進入最後不到100日，外交部今指出，美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger) 於15日再度訪台，為今年第三度訪台，外交部誠摯歡迎。

外交部表示，羅森柏格偕美國國務院亞太局資深顧問羅峻平（Michael Pignatello）於10月15日至19日訪台，此行將與我國政府高層、部會官員及各界人士，就台美關係、區域安全、經貿投資等重要議題交換意見。

外交部指出，此次是羅森柏格自今年3月20日接任AIT主席後第三度來台訪問，展現對持續推動台美關係的高度熱忱；外交部對羅森柏格等人來訪表達誠摯歡迎，期待在台美關係堅實穩固的良好基礎上，持續與羅森柏格保持密切交流合作，穩健深化與拓展台美各領域的全方位合作夥伴關係。

外交部 羅森柏格 台美關係

延伸閱讀

美官員：無論台灣大選結果 美仍提供關鍵防禦能力

柯文哲抵舊金山與科技人士閉門會談 提副手人選「這樣回」

侯友宜赴AIT總部 與羅森柏格午餐會

侯友宜拜會AIT總部和國會 美議員：了解侯對美台關係的想法

相關新聞

馬英九今率大九學堂學子訪美 蕭美琴將於雙橡園宴請

前總統馬英九今天將率「大九學堂」學子訪問美國紐約與華府，除了在紐約大學發表專題演講外，也將率學生與紐約「美中關係全國委員...

又來面試？AIT主席羅森柏格今年第三度訪台

總統大選進入最後不到100日，外交部今指出，美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger) 於...

陸延長對台貿易壁壘調查 恐是反制民進黨推動經貿「脫鉤斷鏈」

今年4月12日，大陸商務部突然公告對台灣啟動貿易壁壘調查，原因是台灣2002年1月1日加入世界貿易組織（WTO）後，迄今仍限制高達2455項（後調整為2509項）大陸農產品、五礦化工產品、紡織品進口。 這項調查原應於10月12日前結束，但10月9日，大陸商務部宣布，鑑於本案情況複查，調查期限截止日將延至明年1月12日，也就是台灣總統大選投票日的前一天。對此，陸委會稱，這完全是出於政治動機，明顯與總統大選相關聯。行政院經貿辦也說，這再度證明中方所謂貿易調查是出於政治動機，企圖以經濟脅迫干擾台灣選舉...

以巴衝突加薩平民付血肉代價 政府還要鼓吹城鎮戰嗎

中東加薩走廊爆發以巴衝突，再次向世人展現城鎮遭受攻擊的可怕傷害，世人批評以色列空襲加薩，但美國在東京、廣島、長崎、越南，英國在德勒斯登，德國在鹿特丹、倫敦、華沙，日本在重慶，都幹過比以色列人更不人道的空襲，如今大家都已遺忘，戰爭就是那麼回事！當權者搞出災難，卻是平民百姓付出代價，當權者永遠都能夠逃避責任，戰爭是政客最好的藉口。

不被藍白合影響 柯文哲照步調找副手 全國競總月底亮相

距離總統選舉登記進入倒數階段，民眾黨總統參選人柯文哲不受藍白合議題影響，近期積極徵詢副手人選外，外傳Yahoo亞太區前董事總經理鄒開蓮、民眾黨立委吳欣盈等人都是熱門人選，甚至傳出柯陣營私下接觸藍營大咖，展現參選到底的決心。另外，柯文哲全國競選總部確定落腳在新北市新莊副都心商辦，目前正在裝潢，預計最快10月底前亮相。...

柯美蘭獨立參選「CP值高」 2大盤算想殺出竹市四腳督重圍變數仍多

民眾黨主席柯文哲胞妹柯美蘭近日宣布不爭取民眾黨徵召，以無黨籍之姿獨立參選新竹市立委，背後盤算之一意在尋求最大票源支持。不過，新竹市立委藍、綠、黃陣營參賽者各擁基層實力，柯美蘭以「類郭台銘模式」出場，沒了政黨的奧援，未來是否真能殺出「四腳督」重圍，還是逐漸落入邊緣局勢，後續值得觀察。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。