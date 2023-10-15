柯文哲指金溥聰沒有打算合作 藍白二會「想好再來談」

有關藍白陣營昨天磋商會談藍白合，民眾黨總統參選人柯文哲今天說，國民黨只是想要展現地方組織的實力，如果用他們的方法，不能找出最強的在野候選人，尤其侯辦執行長金溥聰出身學界，故意提出很難執行的民主初選，「我看他也沒有打算要合作。」

柯文哲下午出席「2023阿北全新創作讀者見面會台北場」，他在會前受訪時說，自己經常說要先決定戰略，然後再決定戰術，最後再決定戰鬥，本來的目標是整合在野的力量、找出最強組合的候選人，不過國民黨只是想要展現地方組織的實力，其實看不出什麼特別的地方。

柯文哲直言，如果要用國民黨的方法，不能找出最強的在野候選人，民眾黨的政黨理念、競選主軸就是「聯合政府、團結台灣」，自己一開始就有表明，他反對用下架民進黨當作口號」，只要做不好就政黨輪替，不希望台灣陷入兩極鬥爭。

柯文哲指出，國民黨說要認同藍白合，這個更有問題，「坦白講，其實在侯陣營、柯陣營，不見得每一個都贊成藍白合」。

柯文哲還說，不管是在全台23個縣市，還是73個區域立委選區，因為範圍相當大，有些地方幅員廣，如果每個區域只有設1個投開票所，恐怕只會取樣到投票所附近的人，這樣在統計學上會有取樣偏差，但是如果每個村里都要有投開票所，成本又太高。

柯文哲認為，金溥聰作為一個學者，過去看過很多初選，現在故意提出民主初選，一看就知道很難執行，「我看他也沒有打算要合作。」

柯文哲指出，不管是國民黨還是民進黨，過去都辦過很多次初選，他們都是採用民調，可信度跟效度相當成熟，結果現在有技術不用，而是要用過去20年以來，幾乎在國內沒有使用過的方法，一個出身學界的人，竟然會用這種方法，要不是離開學校太久，不然就是別有用心。

面對媒體追問，此言是否代表藍白第二次會面已經破局，柯文哲則說，「我們主張這樣，你們主張那樣，我們認為你們的方法不好，你們有沒有其他的替代方案，你們想好之後通知我們，我們再來談。」

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