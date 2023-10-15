韓國瑜喊「人來、心也來了」幫侯友宜站台 羅友志稱厲害達4目的
國民黨總統參選人侯友宜昨天晚間在新北板橋體育館大造勢，高雄市前市長韓國瑜向在場支持者呼籲，請把對他的愛轉移到侯友宜身上，並喊出侯別擔心，他「人來了，心也來了」。名嘴羅友志在臉書讚「韓國瑜，真的很厲害」，一場挺侯「人來了、心也來了」演說，一次達到四個目的！
對於號召韓粉支持侯友宜，韓國瑜昨天用兩個他與侯友宜的故事及連續劇劇情喊話支持者，羅友志分析，韓國瑜的「人來了、心也來了」的四個目的，達成了「選前圓融、壓制惡意、選後目的、淨化X粉」，羅說，這很難很難用一篇文章說…，但韓國瑜「真的很厲害、很厲害。」
不過羅友志的貼文，底下有上百網友留言，有網友說，「韓粉不會買單的」，也有網友說「韓市長真的格局大」，不過也有網友認為，「但是能理解韓的用心」、「韓是慈悲之人，完全把侯的氣度比下去，韓粉真的會買侯的單嗎？」
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