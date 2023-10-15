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桃園議長盃萬人路跑 侯友宜：要跑進總統府推動健康

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市議會議長盃路跑由國民黨總統參選人侯友宜（右三）、桃園市長張善政（右二）、市議長邱奕勝（右四）鳴笛開跑。記者曾增勳／攝影
桃園市議會議長盃路跑由國民黨總統參選人侯友宜（右三）、桃園市長張善政（右二）、市議長邱奕勝（右四）鳴笛開跑。記者曾增勳／攝影

2023年桃園市議會議長盃路跑今天清晨在中壢青埔運動公園棒球場登場，國民黨總統參選人侯友宜、桃園市長張善政、市議長邱奕勝鳴笛開跑，吸引一萬多人參加，侯友宜說，所有好朋友都鼓勵他從桃園跑進總統府，若當選總統，會從總統府帶動大家跑透透全台灣，讓台灣人都健康。

侯友宜表示，天未亮，青埔運動公園滿滿都是人，看到桃園人真愛健康，市長議長大家一起來帶動健康，讓自己的身體更棒更好，他常常鼓勵新北、桃園兩市辦理跨境路跑，淡江大橋好時跑到桃園機場、跑到青埔運動公園，未來新北美術館也可從鶯歌跑到大溪或是八德，兩市一起舉辦很有意義。

侯說，新北、桃園兩市聯盟，共同生活圈和共同愛健康，桃園所有好朋友都鼓勵他從桃園跑進總統府，他要跑進總統府，從總統府帶動全台灣跑透全台灣，讓台灣人都健康，他來帶動大家運動、一起健康，讓台灣是健康愛運動的國家。

張善政表示，議長盃路跑一年比一年好，今年人數有史人數最多，今年4月新北辦鐵道馬拉松追火車跑，基北北桃市長都參加，大家運動交流，侯來桃園議長盃路跑交流，希望桃園議長盃路跑也變成基北北桃共同的體育活動，變成北部大活動，希望侯當選總統後，國內體育越來越興盛，大家身體越來越健康。他也分享世界客家博覽會參觀人數突然千萬人次，今天最後一天歡迎鄉親再看一眼，讓大家對客家鄉親有進一步的認識和認同。

邱奕勝表示，議長盃路跑從縣議會到市議會，今年參加路跑報名一萬多人，一年比一年多人，去年大家陪張善政一起跑進市政府，今年侯友宜來參加，希望大家讓侯友宜與大家一起跑進總統府，也特別期許「侯總統多支持體育項目」。

桃園市議會議長盃路跑今年邁入第13年，這項慢跑活動21公里、10公里競賽組及4.5公里休閒組跑步，包括美、日11國外籍跑者在內各地共一萬多人參賽，最高齡跑者 90歲，10歲以下跑者160人，大家清晨聚集路跑，侯友宜、張善政、邱奕勝等人與民眾慢跑一段路，最後成績出爐，21公里組男子組由芝篤史以1時16分11秒、女子組由高飛以1時35分55秒分別奪冠；10公里組男子組李民泓以41分23秒、女子黎艾昀以50分33秒奪冠，另有12組視障朋友由專人陪跑完賽，公益組由謝奇洲奪得冠軍。

桃園市議會議長盃路跑開跑吸引一萬多人跑步。記者曾增勳／攝影
桃園市議會議長盃路跑開跑吸引一萬多人跑步。記者曾增勳／攝影
國民黨總統參選人侯友宜（前排左三）、桃園市長張善政（前排右二）、市議長邱奕勝（前排左二）參加議長盃慢跑。記者曾增勳／攝影
國民黨總統參選人侯友宜（前排左三）、桃園市長張善政（前排右二）、市議長邱奕勝（前排左二）參加議長盃慢跑。記者曾增勳／攝影
桃園市議會議長盃路跑由國民黨總統參選人侯友宜（前右五）、桃園市長張善政（前右三）、市議長邱奕勝（前右四）鳴笛開跑。記者曾增勳／攝影
桃園市議會議長盃路跑由國民黨總統參選人侯友宜（前右五）、桃園市長張善政（前右三）、市議長邱奕勝（前右四）鳴笛開跑。記者曾增勳／攝影
桃園市議會議長盃路跑由國民黨總統參選人侯友宜、桃園市長張善政、市議長邱奕勝鳴笛開跑。記者曾增勳／攝影
桃園市議會議長盃路跑由國民黨總統參選人侯友宜、桃園市長張善政、市議長邱奕勝鳴笛開跑。記者曾增勳／攝影
桃園市議會議長盃路跑鳴笛開跑，一萬多選手爭相跑步。記者曾增勳／攝影
桃園市議會議長盃路跑鳴笛開跑，一萬多選手爭相跑步。記者曾增勳／攝影

桃園機場 路跑 總統府

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