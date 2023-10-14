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【即時短評】「法人」不適用採購法？開方便門對政府施政只是減分

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
農業部洽詢行政院公共工程委員會，最後認定畜產會是「法人」非「機關」，以自有資金購買財物（無論殼蛋或液蛋），都不適用採購法。記者曾原信／攝影
農業部洽詢行政院公共工程委員會，最後認定畜產會是「法人」非「機關」，以自有資金購買財物（無論殼蛋或液蛋），都不適用採購法。記者曾原信／攝影

中央畜產會專案進口殼蛋或冷凍液蛋雞蛋，是否適用於行政院公共工程委員會的政府採購法，這幾天在立法院有諸多討論。農業部宣稱，特別重新洽詢工程會，最後認定畜產會是「法人」非「機關」，畜產會以「自有資金」購買財物（無論殼蛋或液蛋），都不適用採購法。

但是，舉凡政府機關不能做、不想做、或者不方便做的事情，若都透過「法人」單位執行，就可避開各種公務機關應該有的限制與規範，「法人」大開政府方便之門，更凸顯政府單位與旗下法人間的微妙關係。

專案進口雞蛋爭議超過一個月，政府專案採買用的是公帑，理論上執行過程中、包括進口數量、貿易商的條件、規格、運送保存方式、價錢等資訊，本應該公開透明事先公告周知；但實際並非如此，這些訊息，是過去一個月來受到質疑，才一項一項如擠牙膏般的對外公布；追根究柢，農業部說中央畜產會是法人，用自有經費採買，都不受政府採購法規定限制。

政府採購法開宗明義，是為建立政府採購制度，依公平、公開之採購程序，提升採購效率與功能，確保採購品質，因此制定的法律，政府機關、公立學校、公營事業辦理採購，依照採購法規定。

畜產會買進口豬肉與進口雞蛋，都是接受農業部委託執行任務，而畜產會經費哪裡來？當初成立時是農委會(現為農業部)捐助，目前的經費也絕大多數為政府撥補挹注，協助執行農業部的各項政策，過去土雞過多的屠宰凍存；養豬百億基金計劃執行；採購、獎勵進口豬肉經費都來自農業部；這次專案進口雞蛋，經費不足時，還可以直接向農漁民存款的農業金庫，進行15億元的融資(進口雞蛋加上進口豬肉)，這樣的畜產會，若要說採購用的是畜產會的「自有資金」，恐怕也有爭議。

中央畜產會89年1月1日依畜牧法成立，中央主管機關為農業部。依法訂定任務，建立產銷調節機制，達到事前預警、穩定產銷的目標，是政府與畜牧產業團體間重要的溝通橋樑；原本畜產會該是獨立機關，協助農業部進行資料蒐集、產銷調節的幕僚角色，現在變成方便政府發補助、採購進口農產品，可輕易繞過各項規定的執行要角，合不合規定還有待認定，但肯定觀感不佳。

行政院各部會旗下的財團法人單位何其多，若每個「法人」都可以這樣做，成為政府機關便宜行事的管道，對國家施政恐怕只是減分。

畜產會 農業部 雞蛋 液蛋

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