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影／蘇貞昌打新書「護國四年」 預告陳其邁未來當總統

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
前行政院長蘇貞昌今午在高雄發表新書「護國四年」，致詞時他當著高雄市長陳其邁說，和他一起當過同事的人，發展都不錯，像他當行政院長時的副院長，如今就在做總統。記者王昭月／攝影
前行政院長蘇貞昌今午在高雄發表新書「護國四年」，致詞時他當著高雄市長陳其邁說，和他一起當過同事的人，發展都不錯，像他當行政院長時的副院長，如今就在做總統。記者王昭月／攝影

行政院蘇貞昌今午在高雄發表新書「護國四年」，全場妙語如珠，致詞時他當著高雄市長陳其邁說，和他一起當過同事的人，發展都不錯，像他當行政院長時的副院長，如今就在做總統，現場笑翻。

「護國四年」一事由蘇貞昌與行政團隊口述完成，紀錄2019年至2023年擔任閣揆4年的心路歷程等；行政院長陳建仁、高雄市長陳其邁及高雄在地立委、議員、局處首長都出席，蘇貞昌看到現場爆滿，即興模仿監察院長陳菊早年主持民進黨大型集會的口吻「爆場啦，咱現場已經超過10萬人」，逗樂大家。

陳其邁說，他和蘇兩人2018年都敗選，他躲著哭，蘇選後隔日卻連續謝票7天，本以為兩人政治生命就此謝幕，結果蘇貞昌後來組閣，又找他當副手，還被外界譏斥「敗選聯盟」，「那時候要做決策，是需要多大的勇氣，這也是讓大家重新信任民進黨的關鍵」。不過兩人在政院合力打拚，共同走過新冠肺炎疫情等風暴。蘇常自比「亡命之徒」，因此「護國四年」一書應改為「亡命之徒的四年」。

蘇貞昌上台對著陳其邁說，「和我做過同事的人，發展都不錯，現在不是當副總統，就是當行政院長，其中一個當他副院長的，如今在做總統」，現場人士笑翻。

蘇說，其實人生在哪個時段都有成敗，但拉開時間的長軸來看，不一定是壞事。像他常說的，「我用一生在咀嚼一個味道，人生劇本早已寫好，但不能偷看，不過一定要全力以赴」。

蘇貞昌說，「護國四年」一書，記錄行政團隊4年來走過疫情的考驗，不只防疫，讓衛星上了太空，潛艇下水。出口成績逾兆，他更還原高雄前鎮漁港核撥80億經費的始末，認為當時志在讓50年未曾修建的前鎮漁港，日後能比日本豐州漁市場更好。

陳其邁也說，兩人在行政院時「政治重生」，蘇貞昌在推動重大改革之時強調沒有要選舉了，所以更是勇於任事，想為台灣留下一些價值。「很多人說台灣不會再出現蘇貞昌名字，沒想到蘇院長四年時間幫台灣度過很多」。蘇貞昌四年來如亡命之徒，為台灣這塊土地留下的歷史一頁。

陳建仁說，蘇早年當行政院長時，邀他當國科會主委，當年蘇即展現魄力阻絕SARS疫情，是「有政府，會做事」的明證。

前行政院長蘇貞昌卸任後改行當作家，今午在高雄發表新書「護國四年」。記者王昭月／攝影
前行政院長蘇貞昌卸任後改行當作家，今午在高雄發表新書「護國四年」。記者王昭月／攝影
前行政院長蘇貞昌今午在高雄發表新書「護國四年」，現場爆滿。記者王昭月／攝影
前行政院長蘇貞昌今午在高雄發表新書「護國四年」，現場爆滿。記者王昭月／攝影
前行政院長蘇貞昌今午在高雄發表新書「護國四年」。記者王昭月／攝影
前行政院長蘇貞昌今午在高雄發表新書「護國四年」。記者王昭月／攝影

蘇貞昌 行政院 陳其邁

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