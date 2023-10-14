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柯文哲喊郭台銘一定要拉進來 郭辦：一加一大於二

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
鴻海創辦人郭台銘。（本報資料照片）
鴻海創辦人郭台銘。（本報資料照片）

民眾黨總統參選人柯文哲昨天表示，在野唯一勝選可能就是他當正的，藍推副手，鴻海創辦人郭台銘一定要拉進來，要有角色，這樣他會贏，且會大贏。鴻海創辦人郭台銘辦公室發言人黃士修今天表示，相對於國民黨自認泱泱大黨，擁有多席縣市長及民代，意圖粗暴吸收柯文哲，併吞民眾黨；我方發揮同理心，設身處地站在對方立場思考。

黃士修表示，感謝柯文哲在專訪表達對郭台銘的欣賞。國民黨本位主義作祟，單方面設定侯柯配，將有大量柯粉拒絕投票，甚至改投賴清德。柯文哲的不分區立委政黨票被消滅，國民黨更不可能切一半地方給柯，民眾黨終究落得泡沫化的下場，史有明證。

黃士修說，以民眾黨角度設想，空軍的不分區極大化，郭台銘可幫柯文哲大幅拉抬聲勢。陸軍的地方發展，郭陣營在全國突破三百多個總統連署站點，隨時可轉成類黨部組織，長期投注資源發展。以及最關鍵的相容，郭和柯的理念本來就高度一致。

黃士修表示，對於國家政策，柯文哲擅長切入問題，如手術刀般精準。郭台銘擅長提出完整解決方案，並擁有絕對的執行力。郭粉和柯粉也有重疊，雙方有很大合作空間，真正發揮一加一大於二效果。商場談判縱然有沙盤推演和互相過招，最終仍講的是雙方合意和長遠互惠。他們相信政治協商也是如此，一起推動良善的改變。

2024選舉 2024總統選舉 郭台銘 柯文哲 黃士修

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