影／釣魚產業無主管機關 賴清德點名中央這單位「負責」

民進黨總統參選人賴清德今在台中展開鐵人行程，首站到台中港北堤替親子垂釣區揭幕，賴提到，台灣釣魚人口高達200萬人，卻沒有主管機關負責管理相關產業，他點名「是否由交通部觀光署作為主管機關？以釣魚帶動觀光客，好比舉辦全國性總統盃釣魚比賽」，這是政府的責任。

賴清德今造訪台中多處，一早到台中港北堤參與親子垂釣區開放揭幕，交通部長王國材、行政院秘書長李孟諺、立法院副院長蔡其昌、市議員施志昌、楊典忠等人出席；賴隨後趕往市區後援會成立、莊競程、江肇國聯合總部成立，與林靜儀造勢晚會，行程緊湊。

賴清德致詞提到，當初台中港港務公司人員考進來，應沒想到今日要服務釣客，他反思，釣魚活動與相關產業龐大，台灣約有200萬人熱愛釣魚，卻沒有中央主管機關，這是政府的責任。

主管機關誰最適合？賴清德提到海委會，「但性質不太符合，除非補上相關條文」，賴再點名，「如果是交通部觀光署當主管機關，將釣魚當作觀光產業的活動，大家贊成嗎？」他請各單位聊聊、談談，看哪個單位最適合，再做決定。

賴清德進一步解釋，為何欽點交通部觀光署作為主管機關，除滿足釣友興趣、舉家參與活動外，「好比舉辦全國性總統盃釣魚比賽」，全國多個釣魚場競賽，進一步舉辦國際性釣魚比賽，用釣魚吸引觀光客。

蔡其昌致詞說，今天親子垂釣區開放、完善廁所、釣區安全等只是一小步，未來要持續爭取，讓北堤成為國際知名釣點。

賴清德說，蔡其昌說未來他要持續爭取，大家要聽懂言下之意，他要繼續打拚連任。賴清德佩服蔡其昌任立委期間，想得遠，讓北堤釣魚安全開放，有廁所、用膳等服務，更加便利釣友，真的不簡單。

蔡其昌提到下一任總統要找了解釣魚的人，賴清德直言，「那他是找對人了」，台下響起掌聲。

台中港魚貨資源豐富，台中市海岸漁業資源發展所所長陳英琮說，北堤不同季節魚種豐富，秋冬季節有馬加魚、白帶魚、煙仔魚，夏季有黑鯛、石斑魚等漁獲。

台中港務公司表示，北堤每月釣魚人數約9千人，整體北堤斥資1億元整治，親子釣魚區設置欄杆兼具安全，其設計有80至110公分高，符合大人與小孩共融需求。 民進黨總統參選人賴清德今到台中港北堤親子垂釣區，全副武裝體驗甩竿樂趣。記者林佩均／攝影 北堤親子釣魚區設置欄杆兼具安全，其設計有80至110公分高，符合大人與小孩共融需求。記者林佩均／攝影 北堤親子釣魚區設置欄杆兼具安全，一旁有環保壁畫，符合大人與小孩共融需求。記者林佩均／攝影 民進黨總統參選人賴清德今到台中港北堤親子垂釣區，全副武裝體驗甩竿樂趣。記者林佩均／攝影

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