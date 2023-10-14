快訊

以巴衝突誰是誰非？BBC不稱哈瑪斯「恐怖分子」待公評

25歲女星輕生離世 驚爆生前遭劇團前輩霸凌「被電捲棒燙額頭」

藍白在野整合會議登場！黃珊珊重申辯論、民調三原則

影／釣魚產業無主管機關 賴清德點名中央這單位「負責」

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
民進黨總統參選人賴清德今到台中港北堤，替親子垂釣區揭幕。記者林佩均／攝影
民進黨總統參選人賴清德今到台中港北堤，替親子垂釣區揭幕。記者林佩均／攝影

民進黨總統參選人賴清德今在台中展開鐵人行程，首站到台中港北堤替親子垂釣區揭幕，賴提到，台灣釣魚人口高達200萬人，卻沒有主管機關負責管理相關產業，他點名「是否由交通部觀光署作為主管機關？以釣魚帶動觀光客，好比舉辦全國性總統盃釣魚比賽」，這是政府的責任。

賴清德今造訪台中多處，一早到台中港北堤參與親子垂釣區開放揭幕，交通部長王國材、行政院秘書長李孟諺、立法院副院長蔡其昌、市議員施志昌、楊典忠等人出席；賴隨後趕往市區後援會成立、莊競程、江肇國聯合總部成立，與林靜儀造勢晚會，行程緊湊。

賴清德致詞提到，當初台中港港務公司人員考進來，應沒想到今日要服務釣客，他反思，釣魚活動與相關產業龐大，台灣約有200萬人熱愛釣魚，卻沒有中央主管機關，這是政府的責任。

主管機關誰最適合？賴清德提到海委會，「但性質不太符合，除非補上相關條文」，賴再點名，「如果是交通部觀光署當主管機關，將釣魚當作觀光產業的活動，大家贊成嗎？」他請各單位聊聊、談談，看哪個單位最適合，再做決定。

賴清德進一步解釋，為何欽點交通部觀光署作為主管機關，除滿足釣友興趣、舉家參與活動外，「好比舉辦全國性總統盃釣魚比賽」，全國多個釣魚場競賽，進一步舉辦國際性釣魚比賽，用釣魚吸引觀光客。

蔡其昌致詞說，今天親子垂釣區開放、完善廁所、釣區安全等只是一小步，未來要持續爭取，讓北堤成為國際知名釣點。

賴清德說，蔡其昌說未來他要持續爭取，大家要聽懂言下之意，他要繼續打拚連任。賴清德佩服蔡其昌任立委期間，想得遠，讓北堤釣魚安全開放，有廁所、用膳等服務，更加便利釣友，真的不簡單。

蔡其昌提到下一任總統要找了解釣魚的人，賴清德直言，「那他是找對人了」，台下響起掌聲。

台中港魚貨資源豐富，台中市海岸漁業資源發展所所長陳英琮說，北堤不同季節魚種豐富，秋冬季節有馬加魚、白帶魚、煙仔魚，夏季有黑鯛、石斑魚等漁獲。

台中港務公司表示，北堤每月釣魚人數約9千人，整體北堤斥資1億元整治，親子釣魚區設置欄杆兼具安全，其設計有80至110公分高，符合大人與小孩共融需求。

民進黨總統參選人賴清德今到台中港北堤親子垂釣區，全副武裝體驗甩竿樂趣。記者林佩均／攝影
民進黨總統參選人賴清德今到台中港北堤親子垂釣區，全副武裝體驗甩竿樂趣。記者林佩均／攝影
北堤親子釣魚區設置欄杆兼具安全，其設計有80至110公分高，符合大人與小孩共融需求。記者林佩均／攝影
北堤親子釣魚區設置欄杆兼具安全，其設計有80至110公分高，符合大人與小孩共融需求。記者林佩均／攝影
北堤親子釣魚區設置欄杆兼具安全，一旁有環保壁畫，符合大人與小孩共融需求。記者林佩均／攝影
北堤親子釣魚區設置欄杆兼具安全，一旁有環保壁畫，符合大人與小孩共融需求。記者林佩均／攝影
民進黨總統參選人賴清德今到台中港北堤親子垂釣區，全副武裝體驗甩竿樂趣。記者林佩均／攝影
民進黨總統參選人賴清德今到台中港北堤親子垂釣區，全副武裝體驗甩竿樂趣。記者林佩均／攝影

賴清德 主管 蔡其昌 2024總統選舉

延伸閱讀

參加晚會挺王閔生、苗博雅、吳沛憶 賴清德：絕不會擋潛艦國造

賴清德聯合立委參選人大安區辦晚會 凍蒜聲中造勢

賴清德擴大文化預算 童子賢支持：當年「一把青」只是勉強可以拍

推文化政策 賴清德喊拚台流經濟、十年帶動千億投資

相關新聞

影／釣魚產業無主管機關 賴清德點名中央這單位「負責」

民進黨總統參選人賴清德今在台中展開鐵人行程，首站到台中港北堤替親子垂釣區揭幕，賴提到，台灣釣魚人口高達200萬人，卻沒有...

為北流1.9億墊付款告文化部？蔣萬安：必要的時候...

台北市長蔣萬安上任後面對北流1.9億墊付款爭議，11日在拜會議會國民黨團時，文化局長蔡詩萍表示會持續追討文化部，若文化部...

蔡政府財政紀律成績單 特別預算嗅玄機「魔鬼藏細節裡」

蔡英文總統的任期將於明年畫下句點，蔡政府任內交出的財政成績單是否及格，不時引發朝野政治人物論戰，一方抨擊蔡政府做假帳債留子孫、財政紀律敗壞，另一方則辯稱政府債務借少還多，財政狀況穩健，債務管理還獲國際組織肯定。明明政府只有一本帳，但經過政治人物的言詞交鋒，真相卻愈辯愈不明。從數字來看，七年多來政府債務增加是事實，特別預算編列金額創歷任政府之最也不容否認，只是當權者不願意面對，不斷用話術模糊外界質疑。

嗆戴湘儀是「花瓶」被要求道歉 陳乃瑜：不要炒作新聞

新北市議會第一審查會昨天專案報告城市外交，發言過程中，民進黨議員陳乃瑜嗆國民黨議員戴湘儀「你就是護航的花瓶」，引發軒然大...

立委稱政府提升消防員權益以拖待變 政院駁斥非事實

在野黨立委質疑政府對於提升消防員權益，只是以拖待變，行政院發言人林子倫表示，對於社會各界建議，政府持續匯集各政府單位、專...

與日本福岡市市長會面！蔣萬安大聊一蘭拉麵

台北市長蔣萬安前天和來台招商的日本福岡市市長高島宗一郎會面，聊天話題不忘美食，他除了在一開頭不久就提到一蘭拉麵是他和兒子...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。