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立委稱政府提升消防員權益以拖待變 政院駁斥非事實

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
行政院發言人林子倫。記者劉宛琳／攝影
行政院發言人林子倫。記者劉宛琳／攝影

在野黨立委質疑政府對於提升消防員權益，只是以拖待變，行政院發言人林子倫表示，對於社會各界建議，政府持續匯集各政府單位、專家學者與民間團體意見，10月12日由行政院副院長鄭文燦舉行首次諮詢會議，所謂以拖待變說法，既非事實，亦失公允。

林子倫指出，政府一直以來，相當重視第一線消防人員權益與執勤安全，自2017年起共計核定10項充實消防救災量能計畫，總經費超過76億元，政府亦增調消防人員薪資加給、危險職務加給勤務危險加給、調高消防人員超勤加班費上限與消防機關工作獎勵金等18項措施，以激勵消防人員士氣。

林子倫表示，鄭文燦召集的會議，就健全消防員職業安全衛生機制相關議題，參加人員均充分表達意見，包括修正消防法、職業安全衛生法及公務人員保障法均有討論。由於消防員職場工作環境複雜不特定，既有法規保障有所不足，鄭文燦已請內政部消防署、勞動部及考試院代表妥為研究後，再提出建議方案。

林子倫說，參加人員對於強化工廠化學品管制措施、健全企業自主防災應變機制及充實消防人力與裝備等議題，都提出寶貴意見，行政院請相關部會將相關意見納入未來政策精進規畫參考。

林子倫 消防員 行政院

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