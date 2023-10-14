潛艦國造馬文君遭質疑洩密 蘇巧慧要求說清楚講明白
潛艦國造洩密疑雲爭議延燒，民進黨團書記長莊瑞雄批藍委馬文君無法講清楚為什麼把國家機密傳遞給非本國外交單位，藍委昨則要求潛艦國造召集人黃曙光赴立法院說出誰是賣國賊。綠委蘇巧慧今出席活動時認為，馬文君應當自己將這些爭議說清楚。
立委蘇巧慧及吳琪銘今上午聯合拜票，蘇巧慧針對潛艦國造洩密案持續延燒表示，最近的情況大家都看得很清楚，藍委馬文君面對這些指控從來無法說清楚講明白，反而再再牽拖其他議題，一下子說是倫敦雜貨店賣軍火，一下又說潛艦國造召集人黃曙光有貪污舞弊的嫌疑，其實都非常污衊認真做事的人。
蘇巧慧說，希望馬文君就自己為什麼把資料給外國使館，為什麼在會議當中會拿出PHS手機不斷地對外聯絡。這些真正的爭議點她自己應該對國人講清楚，希望未來國會議員都能盡忠於國家，不要把自己到機密洩漏給中國、洩漏給外國。
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