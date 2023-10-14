快訊

天道盟「鐵霸」曾盈富出獄再戰江湖 明仁會條款壓得住高調作風？

1張圖看近期天氣 東北季風影響、各地日夜溫差大

任天堂Nintendo Live 2023 TAIPEI入場券今免費開搶！2梯次時間曝光、1動作送瑪利歐特典

潛艦國造馬文君遭質疑洩密 蘇巧慧要求說清楚講明白

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
立委蘇巧慧（左）與立委吳琪銘（中）今天上午在三峽公有市場聯合掃街。記者李定宇／攝影
立委蘇巧慧（左）與立委吳琪銘（中）今天上午在三峽公有市場聯合掃街。記者李定宇／攝影

潛艦國造洩密疑雲爭議延燒，民進黨團書記長莊瑞雄批藍委馬文君無法講清楚為什麼把國家機密傳遞給非本國外交單位，藍委昨則要求潛艦國造召集人黃曙光赴立法院說出誰是賣國賊。綠委蘇巧慧今出席活動時認為，馬文君應當自己將這些爭議說清楚。

立委蘇巧慧及吳琪銘今上午聯合拜票，蘇巧慧針對潛艦國造洩密案持續延燒表示，最近的情況大家都看得很清楚，藍委馬文君面對這些指控從來無法說清楚講明白，反而再再牽拖其他議題，一下子說是倫敦雜貨店賣軍火，一下又說潛艦國造召集人黃曙光有貪污舞弊的嫌疑，其實都非常污衊認真做事的人。

蘇巧慧說，希望馬文君就自己為什麼把資料給外國使館，為什麼在會議當中會拿出PHS手機不斷地對外聯絡。這些真正的爭議點她自己應該對國人講清楚，希望未來國會議員都能盡忠於國家，不要把自己到機密洩漏給中國、洩漏給外國。

立委蘇巧慧與立委吳琪銘今天上午在三峽公有市場聯合掃街。記者李定宇／攝影
立委蘇巧慧與立委吳琪銘今天上午在三峽公有市場聯合掃街。記者李定宇／攝影

馬文君 蘇巧慧 潛艦 黃曙光

延伸閱讀

民進黨問侯友宜 確定挺馬文君、清算黃曙光潛艦團隊？

回擊民進黨團指控 國民黨團：黃曙光指出誰是賣國賊

藍要求黃曙光赴立院備詢 綠嗆為救馬文君羞辱黃不可取

潛艦國造疑雲 藍委喊話黃曙光：到立院接受質詢

相關新聞

潛艦國造馬文君遭質疑洩密 蘇巧慧要求說清楚講明白

潛艦國造洩密疑雲爭議延燒，民進黨團書記長莊瑞雄批藍委馬文君無法講清楚為什麼把國家機密傳遞給非本國外交單位，藍委昨則要求潛...

蔣中正日記／控副總統選舉李宗仁搞賄選 蔣難擋政爭憂國民黨遭分化

1948年中華民國行憲後第一任正副總統選舉，出現賄選傳聞。蔣中正在日記寫下，李宗仁之競選，賄款之大，宣傳之廣，決非桂系所能為，其背後恐為民主同盟份子，或俄國主控其間，應再加詳察。 中華民國第一次正副總統選舉，蔣中正雖是眾望所歸，順利通過國大選舉當選總統，卻也是蔣中正的一大政治挫敗，他所支持的孫科，被國民黨桂系李宗仁擊敗，這讓蔣中正十分懊惱，1948年4月的國民大會，暴露了蔣中正手握軍政大權，國民黨各派系為了政治利益，依舊各行其是，並非蔣中正一人所能掌控。

要求赴立院接受質詢 藍委喊話黃曙光說出「賣國賊」

潛艦國造洩密疑雲爭議延燒，國民黨立委昨天要求潛艦國造召集人黃曙光赴立法院報告，呼籲黃說出「誰是賣國賊」。行政院長陳建仁表...

【重磅快評】以為是全民國防 其實是全民軍盲

9月24日早晨，國泰航空CX366航班，由香港經M503航線飛往上海，在通過台灣海峽空域時，下方6000呎處有一架中共空...

影／誰是賣國賊？藍喊「黃曙光踹共」 綠嗆「瞎挺馬文君」

中廣董事長趙少康集結「戰鬥藍」，提出恢復特偵組，偵辦潛艦國造召集人黃曙光。民進黨立院黨團上午舉行記者會，抨擊這樣的行為是...

潛艦國造中共介入？黃重諺：對「他們」來說是很大影響

總統府副秘書長黃重諺接受自由時報「官我什麼事」節目專訪，被問到潛艦國造過程是否有中共介入干擾的痕跡，我方如何排除？黃重諺說...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。